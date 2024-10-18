Что известно о ситуации в Курской области на 18 октября

Что известно о ситуации в Курской области на 18 октябряЗа сутки потери ВСУ составили более 505 человек, утверждает Минобороны РФ
В Курской области уже 74 дня продолжается противостояние Вооруженных сил (ВС) России и украинской армии, которая вторглась в регион 6 августа. По данным Минобороны РФ, противник за минувшие сутки снова пытался контратаковать в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях (Суджанский район) и Любимовка (Большесолдатский район), но был отброшен. Российская группировка войск «Север» также продолжает наступление. На момент публикации 18 октября в регионе пять раз звучал сигнал ракетной опасности. По словам губернатора региона Алексея Смирнова, сбиты две украинских ракеты.
О ситуации на Курском направлении – в материале «Ведомостей».
Сводка Минобороны
Бойцы «Севера» продолжили вести наступление, в ходе которого нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка (Кореневский район), Свердликово, Малая Локня и Плехово (Суджанский район), а также Новый Путь (Глушковский район). Утверждается, что ВС РФ нанесли удары по механизированным подразделениям и территориальной обороны ВСУ, десантно-штурмовым бригадам, морской пехоте.
Согласно сводке, авиацией и огнем артиллерии нанесено поражение ВСУ в районах еще 15 населенных пунктов. В основном это села, поселки, хутора и деревни в Суджанском, Большесолдатском, Горшеченском, Глушковском районах. ВС РФ также продолжают наносить удары по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области Украины, откуда те часто перебрасываются в Курскую область.
За сутки украинская армия лишилась более 505 военных, 15 единиц бронетехники, семи орудий и восьми автомобилей, говорится в сводке. Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 24 367 человек, 167 танков, 79 боевых машин пехоты, 101 бронетранспортер, 952 боевые бронированные машины, сообщает Минобороны РФ. О потерях в российской армии официальных сведений от ведомства нет.
Помощь жителям Курской области
Вечером 17 октября оперштаб региона сообщил, что подразделениями ВС РФ освобождены 14 жителей приграничных районов. В Кореневском районе спасено шесть человек, двое – в Суджанском, по три человека найдено в Глушковском и Большесолдатском районах. Сейчас люди в безопасности, им оказывается помощь, заверили в оперштабе. В середине октября уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова говорила, что из региона эвакуировались около 112 337 человек.
Смирнов рассказал, что из-за продолжающихся атак ВСУ в Курске, Курчатове и Железногорске планируется установить систему автоматической разблокировки домофонов в многоквартирных домах (МКД), которая будет срабатывать при объявлении ракетной опасности. На сегодняшний день автоматически открываются около 300 дверей в Курске и более 270 в Курчатове – в домах, где есть для этого техническая возможность. Всего в МКД трех городов установлено более 7000 домофонов, на доработку которых потребуется около недели. По словам Смирнова, средства на приобретение контроллеров и необходимого программного обеспечения выделила горнорудная компания «Металлоинвест», Михайловский горно-обогатительный комбинат которой находится в Железногорске Курской области.
Кроме того, в рамках акции, организованной Российским союзом туриндустрии при поддержке ОАО «Российские железные дороги» и правительства Курской области, семьи из приграничных районов региона отправились в экскурсионные поездки по Санкт-Петербургу и Туапсе. В состав двух туристических групп вошли более 80 одаренных детей, обучающихся в детских школах искусств, и их родители из Суджанского, Беловского, Рыльского, Хомутовского и Глушковского районов.