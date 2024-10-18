Что известно о ситуации в Курской области на 18 октября

Смирнов рассказал, что из-за продолжающихся атак ВСУ в Курске, Курчатове и Железногорске планируется установить систему автоматической разблокировки домофонов в многоквартирных домах (МКД), которая будет срабатывать при объявлении ракетной опасности. На сегодняшний день автоматически открываются около 300 дверей в Курске и более 270 в Курчатове – в домах, где есть для этого техническая возможность. Всего в МКД трех городов установлено более 7000 домофонов, на доработку которых потребуется около недели. По словам Смирнова, средства на приобретение контроллеров и необходимого программного обеспечения выделила горнорудная компания «Металлоинвест», Михайловский горно-обогатительный комбинат которой находится в Железногорске Курской области.