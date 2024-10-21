О чем договорились лидеры Германии и Турции на встрече в Стамбуле

В ноябре прошлого года на парламентских слушаниях министр обороны Яшар Гюлер заявил, что Анкара ведет переговоры о покупке 40 самолетов Eurofighter с властями Великобритании и Испании, хотя тогда, по его словам, Германия возражала против этой идеи. А в сентябре текущего года журнал Der Spiegel сообщил, что Берлин одобрил экспорт немецкого оружия в Турцию на сумму не менее 236 млн евро, в том числе зенитных ракет и торпед. Через месяц Reuters со ссылкой на британское министерство обороны написало, что в настоящее время турецкое правительство ведет технические работы, направленные на ускорение запланированной закупки истребителей Eurofighter.