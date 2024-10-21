О чем договорились лидеры Германии и Турции на встрече в Стамбуле

О чем договорились лидеры Германии и Турции на встрече в СтамбулеНа переговорах Олаф Шольц и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили Украину, Палестину и продажу истребителей
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступили за продолжение поставок европейского оружия, в частности истребителей Eurofighter, в Турцию. Соответствующее заявление они сделали 19 октября по итогам переговоров в резиденции Долмабахче в Стамбуле. «Турция – член НАТО, и поэтому мы всегда принимаем решения, которые подразумевают конкретные поставки. Это само собой разумеется», – цитирует Шольца его канцелярия. Канцлер добавил, что инициативу по продаже истребителей Eurofighter турецкой стороне продвигает правительство Великобритании и с ним Берлин сейчас ведет переговоры.
В ответ Эрдоган обратил внимание на обширные связи Турции с ее союзниками по НАТО, а визит немецкого канцлера в Стамбул назвал «очевидным проявлением этих связей» с Берлином. «Мы хотим улучшить наше сотрудничество, оставив позади некоторые неудачи, которые были в прошлом в поставках продукции оборонной промышленности. Я хотел бы еще раз отметить, что я ценю усилия моего дорогого друга г-на Шольца в этом вопросе», – отметил турецкий президент.
Многоцелевые истребители четвертого поколения Eurofighter Typhoon Германия производит совместно с Великобританией, Испанией и Италией, поэтому для их поставок третьим странам требуется согласие всех участников проекта. В консорциуме представлены компании Airbus, британская BAE Systems и итальянская Leonardo.
Германия наложила эмбарго на продажу своих вооружений в Турцию в 2019 г. вскоре после начала турецкой армией военной операции на севере Сирии. Другим поводом для оружейного эмбарго, по словам немецких властей, стало нарушение прав человека в стране.
В ноябре прошлого года на парламентских слушаниях министр обороны Яшар Гюлер заявил, что Анкара ведет переговоры о покупке 40 самолетов Eurofighter с властями Великобритании и Испании, хотя тогда, по его словам, Германия возражала против этой идеи. А в сентябре текущего года журнал Der Spiegel сообщил, что Берлин одобрил экспорт немецкого оружия в Турцию на сумму не менее 236 млн евро, в том числе зенитных ракет и торпед. Через месяц Reuters со ссылкой на британское министерство обороны написало, что в настоящее время турецкое правительство ведет технические работы, направленные на ускорение запланированной закупки истребителей Eurofighter.
Сегодня самолеты Eurofighter помимо Германии, Италии Великобритании и Испании стоят на вооружении в ВВС Катара, Кувейта, Саудовской Аравии и Омана.
Турция смогла улучшить свои переговорные позиции по вопросу поставок западного оружия из-за эскалации на Ближнем Востоке, считает старший научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения РАН Амур Гаджиев. Конфликт между Ираном и Израилем в любой момент может перерасти в крупномасштабную войну, а объекты НАТО – потенциальные цели иранских атак – находятся на территории Турции, продолжает эксперт. При этом Анкара, отмечает эксперт, больше заинтересована в приобретении не Eurofighter, а американских F-16, а также модернизации имеющихся машин этого типа. «Приобретение Eurofighter будет либо временным решением, либо они будут поставлены Анкаре в весьма ограниченном объеме», – добавил Гаджиев.
Другой темой переговоров Эрдогана и Шольца стало сотрудничество Турции с Евросоюзом (ЕС). Турецкий президент заявил о необходимости обновления Таможенного союза и либерализации визового режима для турецких граждан. По его мнению, эти меры принесут пользу не только Турции, но и европейцам.
Шольц, в свою очередь, сделал акцент на решении миграционного кризиса в Европе. Он поблагодарил турецкие власти за сотрудничество в этой области и пообещал, что ЕС дальше будет вносить больший финансовый вклад в решение этой проблемы, с которой также столкнулась Турция. В настоящее время в Турции проживает более 3,5 млн беженцев из Ближнего Востока.
Наконец, главы государств также затронули текущие события на Ближнем Востоке. Эрдоган в очередной раз обвинил Израиль в проведении геноцида в секторе Газа и призвал международное сообщество и «всех, у кого есть совесть» принять меры против «агрессивной политики Израиля». Со своей стороны, Шольц признал право еврейского государства на самооборону и отказался называть события в регионе геноцидом, поскольку, по его словам, этот вопрос находится в юридической плоскости.
В украинском вопросе главы государств договорились продолжить оказывать совместную помощь Киеву. По мнению Шольца, действия России на украинском направлении «угрожают всему европейскому мирному порядку». «Поэтому мы должны действовать очень сплоченно и очень решительно в альянсе НАТО», – добавил канцлер. В преддверии переговоров Bild писала, что в ходе встречи Шольц может предложить Турции стать членом некой новой контактной группы по Украине.
Несмотря на разницу подходов по ближневосточной теме и критику авторитарного стиля правления Эрдогана в европейских СМИ, турецкий президент остается лидером, с которым европейские лидеры вынуждены считаться и вести переговоры, говорит старший научный сотрудник сектора анализа политических изменений и идентичности ИМЭМО РАН Александр Камкин. С точки зрения Берлина, международный треугольник, куда могли бы войти Германия, Турция и США, Запад использовал бы для заморозки конфликта на Украине, полагает эксперт: «Им нужно сохранение Украины как субъекта за счет договоренности наподобие минских соглашений, чтобы затем готовить Киев к очередному реваншу против России».
Вероятно, Эрдоган после встречи с Шольцем привезет на предстоящий саммит БРИКС в Казани «формулу разрешения украинского конфликта», считает Гаджиев. По его мнению, Анкара попытается предложить Москве выработать формат мирных переговоров на базе стамбульских договоренностей весны 2022 г. «Европа хочет руками Эрдогана донести до российского руководства свое видение решения проблемы. Она больше не заинтересована терпеть убытки из-за украинского кризиса и осознает, что форматы мирного урегулирования без участия России ни к чему не привели», – объяснил эксперт.
На ближневосточном направлении, продолжает Гаджиев, Берлин пытается взять на себя роль проводника американских интересов и посредника в возможных переговорах между Турцией и Израилем. «В вопросе беженцев стороны осознают, что без определенных договоренностей с Сирией решить эту проблему будет сложно», – заключил эксперт.