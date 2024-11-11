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Госдума утвердила план экспертных исследований на 2025 год

Депутаты ждут аналитики по организации кризисных центров для женщин, миграционной политике и маркировке товаров
Елена Мухаметшина
Максим Стулов / Ведомости

В Госдуме утвердили проект программы научно-экспертной и исследовательской работы на 2025 г. Всего отобраны 34 темы исследования, которые заказаны пятью думскими фракциями и комитетами нижней палаты. «Ведомости» ознакомились со списком тем, которые обсуждались на Совете по формированию программы научно-экспертной и исследовательской работы в Госдуме. Среди них – изучение миграционных процессов, анализ организации кризисных центров для женщин, законодательное обеспечение деятельности маркетплейсов и другие.

Из фракций три исследования заказали «Новые люди». Они предлагают изучить нормативную базу и рекомендации по совершенствованию тарифного регулирования ЖКХ, реализацию инвестиционных проектов в ЖКХ и провести анализ потребности регионов в трудовых ресурсах. По два исследования заказали КПРФ и ЛДПР. Коммунисты хотят, чтобы им помогли с регулированием внедрения системы профессиональных стандартов и анализом действующей системы формирования минимального размера оплаты труда. ЛДПР же просит изучить законодательное регулирование развития малой авиации и правоприменение в сфере цифровой логистики. По одному исследованию запросили «Единая Россия» и «Справедливая Россия»: единороссы просят разработать рекомендации по обеспечению мер поддержки рождаемости в России, а справедливороссы – оценить последствия миграционных процессов для России и разработать рекомендации по совершенствованию миграционной политики.

Также исследования заказали 15 комитетов нижней палаты. Больше всего исследований запросил комитет по защите семьи, причем некоторые совместно с другими комитетами. Они просят подготовить аналитику по организации кризисных центров для женщин, по господдержке семей с детьми и ее влиянию на демографические процессы, по лучшим практикам социальной и психологической помощи участников спецоперации. Совместно с другими комитет по защите семьи заказал: исследование по анализу влияния безалкогольной продукции «имитирующей соответствующую алкогольную продукцию» на здоровье несовершеннолетних (совместно с комитетом по охране здоровья), аналитику о реализации права детей на отдых (совместно с комитетом по просвещению), аналитику о «наиболее эффективных практиках», которые направлены на сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей, профилактику и противодействие распространению деструктивной идеологии (совместно с комитетом по региональной политике).

Четыре исследования заказал комитет по защите конкуренции. Они просят изучить – влияние маркировки на сокращение контрафактных и некачественных товаров, регулирование закупок отечественных фармацевтических препаратов, регулирование деятельности маркетплейсов и госполитику по защите конкуренции в сфере интеллектуальной собственности. Также депутаты просят подготовить исследования по следующим темам: уровень технологического суверенитета в энергетике и совершенствование подходов к установке тарифов за электроэнергию (комитет по энергетике), разработка системы парламентского мониторинга исполнения указа президента о национальных целях развития (комитет по контролю), профилактика проявлений межнациональной вражды в молодежной среде (комитет по делам национальностей), повышение эффективности предоставления госуслуг в сфере миграции с помощью цифровых технологий (комитет по делам СНГ).

Для повышения качества законодательных инициатив Госдума сотрудничает с научным и экспертным сообществом, поясняет первый вице-спикер Госдумы, председатель Совета по формированию программы научно-экспертной и исследовательской работы Александр Жуков. По его словам, регулярно рассматриваются отчеты о выполнении программы исследовательской работы за прошлый год, результаты же исследований все больше применяются в законотворческой деятельности. «По данным комитетов и фракций за 2022–2023 гг., они были использованы при работе над 119 уже вступившими в силу федеральными законами и 151 законодательной инициативой», – говорит Жуков.

Комитеты и фракции направляют в Совет по формированию программы научно-экспертной работы темы и вопросы, по которым нужны исследования, а совет, в свою очередь, проводит анализ – насколько актуальны представленные темы и есть ли в них законодательный аспект, поясняет Жуков. В этот раз были отобраны 34 темы, говорит он: «Заканчивается год семьи, и много вопросов демографического характера. Кроме того, на повестке задача обеспечения технологического лидерства, поставленная президентом. Актуальны и вопросы, связанные с регулированием в сфере ЖКХ». Программа исследований будет реализовываться поэтапно в течение 2025 г., добавляет Жуков.

Депутаты на комитете предлагают темы, которыми они занимаются, и по ним часто нужна аналитика, поясняет председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. «Или, к примеру, мы заказали исследование, связанное с летним детским отдыхом. До этого был совет Думы по этой тематике, проводился правительственный час, на котором пришли к выводу, что нужен отдельный федеральный закон, который бы регулировал эту сферу. Поэтому мы заказали исследование региональной практики по организации детского отдыха», – поясняет депутат. После обсуждения на комитете список тем передается в совет по формированию научной работы, он утверждается, затем проводится конкурс на то, кто будет заниматься исследованиями, и уже после подготовки исследований их результаты могут быть использованы в создании инициатив, говорит Останина.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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