Госдума утвердила план экспертных исследований на 2025 год

Депутаты на комитете предлагают темы, которыми они занимаются, и по ним часто нужна аналитика, поясняет председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. «Или, к примеру, мы заказали исследование, связанное с летним детским отдыхом. До этого был совет Думы по этой тематике, проводился правительственный час, на котором пришли к выводу, что нужен отдельный федеральный закон, который бы регулировал эту сферу. Поэтому мы заказали исследование региональной практики по организации детского отдыха», – поясняет депутат. После обсуждения на комитете список тем передается в совет по формированию научной работы, он утверждается, затем проводится конкурс на то, кто будет заниматься исследованиями, и уже после подготовки исследований их результаты могут быть использованы в создании инициатив, говорит Останина.