Что известно о ситуации в Курской области на 100-й день боевых действий

12 ноября ТАСС со ссылкой на Минстрой РФ писал, что власти Курской области готовят заявку на получение средств из федбюджета на обеспечение жильем населения региона, включая жителей Суджанского района. По данным Минстроя, проработка заявок Курской области о финансировании соцподдержки граждан, дома которых были утрачены или повреждены, ведется оперативно совместно с Минфином РФ.