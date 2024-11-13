Что известно о ситуации в Курской области на 100-й день боевых действий

Что известно о ситуации в Курской области на 100-й день боевых действийБойцы ВС РФ отразили шесть контратак противника, наступление российской армии продолжается
Идет 100-й день боев российской армии с вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области. По данным Минобороны, за последние сутки подразделения группировки войск «Север» отразили шесть контратак противника, а оперативно-тактическая авиация и ракетные войска атаковали районы сосредоточения украинских войск в районах восьми населенных пунктов Сумской области.
Вместе с тем западные СМИ пишут о готовности ВСУ оставить позиции в Курахово.
«Ведомости» собрали актуальную информацию о происходящем в Курской области на 13 ноября.
Сводка Минобороны
В оборонном ведомстве сообщают, что подразделения «Севера» продолжили наступление. В районах Дарьино, Леонидово, Малой Локни, Николаево-Дарьино и Новоивановки российские бойцы поразили формирования шести механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, трех бригад территориальной обороны ВСУ.
Шесть контратак отражены в направлении Александрии, Нижнего Клина, Новой Сорочины и Новоивановки. Потери противника составили до 80 человек убитыми и раненными, один военный ВСУ сдался в плен.
Армейская авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники четырех механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, а также четырех бригад теробороны ВСУ и бригады нацгвардии Украины вблизи 26 населенных пунктов.
За минувшие сутки украинская армия потеряла свыше 450 военнослужащих, а всего за время боевых действий на Курском направлении – более 32 150 человек, утверждает Минобороны.
Украинские войска готовы отступить в районе курского Курахово
Командир украинского артиллерийского подразделения в районе Курахово сообщил Financial Times (FT), что его военнослужащие готовы отступить, но пока такого приказа не поступало. По его словам, российские войска атакуют с трех сторон.
По данным издания, высокопоставленные украинские чиновники считают, что если бы Украина смогла остановить наступление России и «перехватить инициативу» к инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, то они могли бы убедить избранного президента поддержать Киев.
Новое уголовное дело против военных ВСУ
Главное военное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело в отношении украинских военных из-за атаки на мирного жителя в деревне Гирьи Беловского района Курской области 12 августа. Ведомство сообщило, что военные ВСУ открыли огонь из крупнокалиберного пулемета по легковому автомобилю, в котором находился мирный житель. Мужчина получил ранение, а машина была полностью уничтожена.
Курская область обратится за федеральными средствами на восстановление жилья
12 ноября ТАСС со ссылкой на Минстрой РФ писал, что власти Курской области готовят заявку на получение средств из федбюджета на обеспечение жильем населения региона, включая жителей Суджанского района. По данным Минстроя, проработка заявок Курской области о финансировании соцподдержки граждан, дома которых были утрачены или повреждены, ведется оперативно совместно с Минфином РФ.