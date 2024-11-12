Курская область запросит субсидию на восстановление жилья

12 ноября глава Суджанского района Александр Богачев был уволен после встречи губернатора Курской области Алексея Смирнова с жителями региона. Граждане пожаловались на молчание и нежелание идти на контакт Богачева. Смирнов пообещал научить или заменить чиновников, которые не хотят или не могут выполнять свою работу и поддерживать контакт с населением.