Курская область запросит субсидию на восстановление жилья
Власти Курской области готовят заявку на получение средств из федерального бюджета на обеспечение жильем населения региона, включая жителей Суджанского района. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минстрой России.
«В настоящее время регионом готовится новая заявка о выделении средств на обеспечение жильем жителей Курской области», – уточнили в ведомстве.
12 ноября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин прибыл в Курскую область для общения с местными жителями по поручению президента России Владимира Путина. Он заявил журналистам, что жителям приграничных районов Курской области выплатят по 20 000 руб. или 40 000 руб. на аренду жилья. Окончательная сумма будет зависеть от состава семьи.
12 ноября глава Суджанского района Александр Богачев был уволен после встречи губернатора Курской области Алексея Смирнова с жителями региона. Граждане пожаловались на молчание и нежелание идти на контакт Богачева. Смирнов пообещал научить или заменить чиновников, которые не хотят или не могут выполнять свою работу и поддерживать контакт с населением.
Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область 6 августа, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В регионе действуют режимы контртеррористической операции и ЧС федерального характера. Боевые действия сосредоточены в основном в приграничном Украине Суджанском районе, сообщило Минобороны России 8 ноября.