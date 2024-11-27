Такер Карлсон и Скотт Риттер номинированы на премию общества «Знание»

Интервью у Путина

В феврале этого года американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента Владимира Путина. Основной его темой стала спецоперация: почему она началась, как проходит и чем может закончиться. Интервью стало резонансным событием не только в США, но и в России, говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в Соединенных Штатах наряду с «не совсем вменяемыми голосами» звучат и «вменяемые голоса». Для России важно, чтобы интервью посмотрело «как можно больше людей в мире» для ознакомления с мировоззрением и точкой зрения Путина, отметил пресс-секретарь.