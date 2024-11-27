Такер Карлсон и Скотт Риттер номинированы на премию общества «Знание»Они заочно принимают участие в конкурсе в номинации «Иностранный просветитель года»
Американские журналисты Такер Карлсон и Скотт Риттер заочно приняли участие в ежегодном конкурсе на соискание просветительской награды «Знание. Премия – 2024» в номинации «Иностранный просветитель года». Всего в рамках номинации организаторы обработали свыше 200 заявок. Как уточнили в Российском обществе «Знание», в ней участвуют иностранные граждане, реализующие просветительские инициативы и проекты, которые «оказывают положительное влияние» на развитие и укрепление отношений России с другими государствами.
Кандидатуру Карлсона представила ведущая мероприятия Елена Гущина. Она напомнила, что журналист основал потоковый сервис «Tucker Carlson Network», а с 2016 по 2023 г. вел одно из самых популярных ток-шоу в США «Вечер с Такером Карлсоном». По словам Гущиной, число просмотров его интервью с президентом Владимиром Путиным в соцсетях превысило 50 млн.
«Журналист развенчал мифы о политической и экономической ситуации в России. Утверждает, что Москва не заинтересована в конфронтации с Вашингтоном», – отметила она. Кроме того, Карлсон снял серию видеороликов о жизни в Москве, в которых «продемонстрировал доступность инфраструктуры и изобилие товаров», а также «поделился прекрасными впечатлениями о российской столице, что вызвало широкий резонанс в мире», добавила Гущина.
Интервью у Путина
В феврале этого года американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента Владимира Путина. Основной его темой стала спецоперация: почему она началась, как проходит и чем может закончиться. Интервью стало резонансным событием не только в США, но и в России, говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в Соединенных Штатах наряду с «не совсем вменяемыми голосами» звучат и «вменяемые голоса». Для России важно, чтобы интервью посмотрело «как можно больше людей в мире» для ознакомления с мировоззрением и точкой зрения Путина, отметил пресс-секретарь.
Второй номинант премии Риттер – бывший морпех-разведчик США. Журналист делает подкасты, с 2019 г. выступает колумнистом для издания Russia Today. В своих материалах он анализирует геополитическую ситуацию и военные действия на Украине.
Риттер прислал видеовизитку, где он упомянул свой проект – книгу «Гонка разоружения», в которой описывается история заключения и исполнения обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) в 1980-х гг. По словам журналиста, во время работы над ней он начал разговаривать с американским народом об опасности ядерной войны, а также вести диалог с россиянами. В частности, он обсуждал опасность русофобии и ее влияние на граждан США. Среди его собеседников были официальные представители России, включая бывшего посла в США Анатолия Антонова.
По мнению Риттера, лучший способ борьбы с русофобией – это самообразование. «Мне удалось достичь некоторого успеха, но мы живем в опасное время, необходимо это продолжать», – сказал он. Риттер также отметил, что администрация избранного президента США Дональда Трампа обратила внимание на его деятельность.
Российское общество «Знание» учредило просветительскую награду в 2021 г. В этом году в шорт-лист премии вошли 62 просветителя, 43 проекта и шесть компаний. Решение о включении в шорт-лист принимал экспертный совет «Знание. Премия» – в его состав вошли 163 управленца из разных сфер. Премия учреждена для того, чтобы подчеркивать достижения российских деятелей, популяризаторов науки. Ее также могут быть удостоены просветительские проекты из разных научных областей. В 2024 г. премия проходит в четвертый раз – количество заявок превысило 19 000.