Карлсон назвал губительным разрешение Киеву использовать дальнобойные ракеты
Американский журналист Такер Карлсон назвал губительным разрешение президента США Джо Байдена Украине бить дальнобойными ракетами.
«Президент – хромая утка только что начал горячую войну с самой опасной страной в мире. Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми», – прокомментировал Карлсон ситуацию в социальной сети X (Twitter).
Он также подчеркнул, что республиканский спикер палаты представителей Майк Джонсон не упомянул о принятом решении публично или на собраниях руководства.
17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории. Разрешение подтвердили глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс.
20 ноября ВСУ впервые ударили британскими крылатыми ракетами Storm Shadow вглубь России. Представитель премьер-министра Великобритании заявил, что его ведомство не будет комментировать сообщения или оперативные вопросы на эту тему.