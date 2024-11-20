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Карлсон назвал губительным разрешение Киеву использовать дальнобойные ракеты

Ведомости

Американский журналист Такер Карлсон назвал губительным разрешение президента США Джо Байдена Украине бить дальнобойными ракетами.

«Президент – хромая утка только что начал горячую войну с самой опасной страной в мире. Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми», – прокомментировал Карлсон ситуацию в социальной сети X (Twitter).

Он также подчеркнул, что республиканский спикер палаты представителей Майк Джонсон не упомянул о принятом решении публично или на собраниях руководства.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории. Разрешение подтвердили глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс.

20 ноября ВСУ впервые ударили британскими крылатыми ракетами Storm Shadow вглубь России. Представитель премьер-министра Великобритании заявил, что его ведомство не будет комментировать сообщения или оперативные вопросы на эту тему.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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