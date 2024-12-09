Источник: Сергей Боярский стал врио главы комитета по информационной политике

Источник: Сергей Боярский стал врио главы комитета по информационной политикеТакое «временное» решение принял совет Госдумы до голосования нижней палаты
Депутат от «Единой России» Сергей Боярский стал главным кандидатом на пост главы комитета Госдумы по информполитике после ухода с должности Александра Хинштейна. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника в Госдуме и один источник, близкий к Охотному Ряду. О вероятном назначении Боярского сообщил и «Коммерсантъ». Президент России Владимир Путин назначил Александра Хинштейна, который руководил комитетом, на пост временно исполняющего обязанности губернатора Курской области вечером 5 декабря.
По этой причине совет Госдумы в понедельник принял решение назначить Боярского врио председателя комитета, сказал «Ведомостям» источник в нижней палате парламента. Он будет работать в этом статусе до того момента, пока по представлению фракции («Единой России», за которой закреплен комитет) не будет принято решение о назначении главы комитета. Работа врио – в целом нормальная практика последнего времени, сказал другой собеседник в Госдуме, отметив, что глава комитета по делам национальностей не назначается уже много месяцев после отставки Геннадия Семигина.
Сергей Боярский родился в 1980 г., является сыном народного артиста РСФСР Михаила Боярского. Окончил Северо-Западную академию государственной службы и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. По словам одного из источников «Ведомостей», в том числе благодаря отцу Сергей Боярский начал свою карьеру в Санкт-Петербурге, а в 2016 г. был избран в Государственную думу.
В настоящее время он занимает пост первого заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи от «Единой России». Летом 2024 г. Боярский был среди кандидатов на должность председателя комитета по культуре после того, как Елена Ямпольская стала советником президента, обращает внимание один из собеседников. Еще одним номинантом на должность главы комитета источники «Ведомостей» называли зампреда комитета Антона Горелкина.