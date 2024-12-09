Источник: Сергей Боярский стал врио главы комитета по информационной политике

По этой причине совет Госдумы в понедельник принял решение назначить Боярского врио председателя комитета, сказал «Ведомостям» источник в нижней палате парламента. Он будет работать в этом статусе до того момента, пока по представлению фракции («Единой России», за которой закреплен комитет) не будет принято решение о назначении главы комитета. Работа врио – в целом нормальная практика последнего времени, сказал другой собеседник в Госдуме, отметив, что глава комитета по делам национальностей не назначается уже много месяцев после отставки Геннадия Семигина.