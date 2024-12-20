ВЦИОМ: уровень доверия Путину вырос до 78,9%Мишустину доверяют 61,2% опрошенных
На прямой вопрос о доверии президенту РФ Владимиру Путину положительно ответили 78,9% опрошенных россиян. Рост составил 0,2 п. п. за неделю. Показатель одобрения деятельности главы государства составил 76% – на 0,3 п. п. выше, чем неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) за 9–15 декабря.
Уровни положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за неделю составили 51,9% – на 0,7 п. п. меньше, чем неделей ранее, и 49,7% (меньше на 0,4 п. п.) соответственно.
Премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 61,2% респондентов – это на 0,1 п.п. больше, чем в предыдущую неделю, главе КПРФ Геннадию Зюганову – 33,4% (на 4 п. п. больше), лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову – 28,6% опрошенных (показатель снизился на 1,7 п. п. за неделю), главе ЛДПР Леониду Слуцкому – 22,0% (на 1 п. п. больше), лидеру «Новых людей» Алексею Нечаеву – 8,1% (на 1 п. п. меньше).
Уровень поддержки партии «Единая Россия» вырос на 1,2 п. п. и составил 36,7%, ЛДПР – снизился на 0,1 п. п. до 10,7% , КПРФ – вырос до 9,7% (+0,4 п. п.), «Новых людей» – составил 5,7% (на 1,6 п. п. меньше) и «Справедливой России – За правду» – 4,2% (показатель остался стабильным).
По данным опроса фонда «Общественное мнение», уровень доверия россиян Путину составляет 78%, 80% опрошенных положительно оценивают его работу. Показатели снизились на 2 и 1 п. п. соответственно. Положительно оценили работу правительства 54% респондентов (рост на 3 п. п.). О том что Мишустин работает хорошо, заявили 56% опрошенных (показатель не изменился за неделю).
Уровень поддержки «Единой России» за неделю остался на прежнем уровне и составил 46%, КПРФ – 7% (на 1 п. п. меньше), ЛДПР – 9% (на 2 п. п больше), «Справедливой России» – 2% (меньше на 1 п. п.), «Новых людей» – 2% (уменьшение на 2 п. п.).
19 декабря состоялись «Итоги года с Владимиром Путиным». Эфир объединил прямую линию и большую пресс-конференцию президента России, трансляция шла из Гостиного двора в Москве. Модераторами стали корреспондент «Первого канала» Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова.
Прямая линия продлилась 4,5 часа. На момент ее окончания поступило почти 2,5 млн вопросов от граждан. В центре обсуждения оказались экономика России, отношения с западными странами, а также вопросы обеспечения участников спецоперации, экологии, демографии и др.