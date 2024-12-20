ВЦИОМ: уровень доверия Путину вырос до 78,9%

Премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 61,2% респондентов – это на 0,1 п.п. больше, чем в предыдущую неделю, главе КПРФ Геннадию Зюганову – 33,4% (на 4 п. п. больше), лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову – 28,6% опрошенных (показатель снизился на 1,7 п. п. за неделю), главе ЛДПР Леониду Слуцкому – 22,0% (на 1 п. п. больше), лидеру «Новых людей» Алексею Нечаеву – 8,1% (на 1 п. п. меньше).