«Just business». Как политики в России отнеслись к Трампу

«Just business». Как политики в России отнеслись к ТрампуЭйфория в связи с избранием республиканца на первый срок обернулась ужесточением санкций, вспоминают они
Позицию России о возможном диалоге с новой администрацией США в день инаугурации Дональда Трампа обозначил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности, поздравив Трампа от имени всех собравшихся с вступлением в должность и отметив мужество и убедительную победу нового президента США. «И мы видим заявления вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрацией. Слышим также его заявления о необходимости сделать всё, чтобы не допустить третьей мировой войны. Безусловно, мы приветствуем такой настрой <...>», – сказал Путин, отметив, что Россия открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту.
Целью такого диалога является «долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе. Но мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы российского народа», отметил российский лидер.
Возвращение Трампа в Белый дом, исходя из его же заявлений, может открыть определенное окно возможностей для украинского урегулирования, говорит председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «Но открытость не означает готовность к уступкам. Мы хорошо усвоили уроки минских соглашений, нам важен устойчивый мир, гарантии равной и неделимой безопасности и системное устранение первопричин конфликта. А значит, безъядерная, внеблоковая и денацифицированная Украина», – подчеркнул он в беседе с «Ведомостями».
Что касается российско-американских отношений в целом, просто не будет, для их нормализации понадобится не один год, убежден Слуцкий.
После избрания Трампа президентом США в 2016 г. первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова («Единая Россия») предложила ему в «Твиттере» (в 2023 г. соцсеть была переименована в X по решению нового владельца Илона Маска) «переплавить пушки на клюшки» (47-й президент США играет в гольф), вспоминает она. «Так вот, мое предложение остается в силе», – сказала она «Ведомостям».
Иллюзии о возможном улучшении российско-американских отношений после избрания Трампа на первый срок совершенно не оправдались – тот продолжал антироссийский курс, наносил удары по Сирии, ужесточил санкции в отношении союзника Москвы – Кубы, напоминает коллега Журовой по комитету Дмитрий Новиков (КПРФ). В принципиальных моментах («антироссийская и антикитайская линии, ситуация на Ближнем Востоке, стремление превратить Европу в своего экономического донора и вассала») позиции демократов и республиканцев «являются константой», хотя в части украинского конфликта 47-й президент США «может попытаться выступить миротворцем», полагает коммунист.
Чего ждут россияне от Трампа
Ожидания россиян от президентства Трампа стали более сдержанными по сравнению с 2016 г., говорится в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения от 20 января. Если девять лет назад почти каждый второй верил в улучшение российско-американских отношений с приходом республиканца к власти (46%), то сегодня опрошенные чаще не выказывают каких-либо надежд в этом вопросе («ничего не изменится» – 45%), в последние два месяца прогнозы россиян остаются стабильными (ноябрь 2024 г. – 46%). Еще 35% ожидают перемен к лучшему («отношения скорее улучшатся»), и только 7% настроены крайне пессимистично («отношения скорее ухудшатся»).
«Чудес ждать не стоит. Не думаю, что у администрации нового президента США есть какой-либо конкретный план действий по украинскому вопросу», – говорит член международного комитета Госдумы Роза Чемерис («Новые люди»). Скорее всего, Трамп будет вести себя, как и на протяжении своего предыдущего президентского срока, в стиле nothing personal, just business (ничего личного, просто бизнес), говорит депутат.
Команда Трампа будет проводить ревизию, которая может выявить «дикие коррупционные схемы», касающиеся помощи Украине, уверен первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа («Справедливая Россия»). Трамп – практикующий бизнесмен, поэтому Америка может пересмотреть санкции и усилить те, что выгодны американскому бизнесу, и ослабить те, что выгодны Европе, говорит он.
«Я не строю иллюзий по поводу глобальных изменений, но та инерция, по которой шла администрация Джо Байдена и европейцы, – она заводила мир в тупик. Горизонт ядерной войны уже был виден. Я почему-то уверен, что вот этого сейчас не будет», – заявил справоросс. Чепа выразил надежду, что возобновятся совместные проекты двух стран против терроризма, поскольку все понимают, что это «общее зло».
У Америки свои интересы – им нужен Pax Americana, а России – многополярный мир и ни одна из стран не готова отступать от своих идеологических парадигм, резюмирует директор Института избирательных технологий Евгений Сучков.
Трамп выиграл выборы в США в образе бунтаря, который меняет правила игры, и так же будет действовать и во внешней политике, считает глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «И в этом неочевидный риск для российских властей: если недавно Путин был лидером международных бунтарей, претендующих на переустройство миропорядка, то сегодня претензию на такое лидерство заявляет глава страны-гегемона», – говорит политолог.