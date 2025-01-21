«Just business». Как политики в России отнеслись к Трампу

Позицию России о возможном диалоге с новой администрацией США в день инаугурации Дональда Трампа обозначил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности, поздравив Трампа от имени всех собравшихся с вступлением в должность и отметив мужество и убедительную победу нового президента США. «И мы видим заявления вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрацией. Слышим также его заявления о необходимости сделать всё, чтобы не допустить третьей мировой войны. Безусловно, мы приветствуем такой настрой <...>», – сказал Путин, отметив, что Россия открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту.