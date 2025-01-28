Внедумские партии тоже готовятся к выборам 2025 года

Внедумские партии тоже готовятся к выборам 2025 годаОт их успехов на выборах в заксобрания зависит, получат ли они льготу для участия в федеральной кампании
В единый день голосования (ЕДГ) 14 сентября пройдет больше 6000 избирательных кампаний разных уровней, в том числе 11 выборов депутатов заксобраний, в которых примут участие и внедумские партии, сообщили «Ведомостям» их представители. Если у них сохранится представительство в региональных парламентах, они смогут принять участие в выборах в Госдуму без сбора 200 000 подписей, как того требует закон.
Предполагается, что льгота на участие в федеральной избирательной кампании может быть и у тех партий, которые по итогам предыдущих выборов набрали 3% голосов избирателей, но не дотянули до проходного барьера в 5%, чтобы получить своих депутатов. Правда, таких льготников в 2026 г. не будет. Дело в том, что в 2021 г. в выборах участвовало 14 партий, четыре из них уже имели свои фракции («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия»), а единственная преодолевшая барьер в 3% сразу прошла в Госдуму («Новые люди»). Следовавшая за ней Партия пенсионеров получила тогда 2,45% голосов.
Сейчас, по данным Минюста, в выборах имеют право принимать участие 24 партии (в 2021 г., к примеру, их было 32). Из них пять уже имеют представительство в Госдуме (те же «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди»). А малые партии сталкиваются с проблемой снижения своей и так небольшой электоральной базы, поэтому главная их задача – сохранение «парламентской льготы», т. е. возможности не собирать подписи для выдвижения кандидатов в Думу, говорит политолог Константин Костин. К примеру, по итогам ЕДГ-2024 такой цели добились три непарламентские партии: Партия пенсионеров (прошла в Волгоградскую облдуму), «Зеленые» (Кабардино-Балкария), «Гражданская платформа» (Карачаево-Черкесия). Также льготу на данный момент имеют «Родина», «Зеленая альтернатива», «Коммунисты России», Партия прямой демократии и «Яблоко».
В 2025 г. «Зеленой альтернативе» еще предстоит подтверждать льготу в связи с выборами в парламенты Республики Коми и Челябинской области, где у нее есть фракции, замечает политолог Александр Кынев. У остальных перечисленных партий с льготой такой потребности нет, отметил электоральный юрист Олег Захаров. У 11 партий льготы нет. «При сохранении политического и электорального статус-кво перспективы непарламентских партий [по участию в думской кампании] выглядят не очень оптимистично», – говорит Костин. По мнению Кынева, рассчитывать на участие в выборах 2026 г. не имеющих льгот партий не стоит. Они выдвигают кандидатов просто для того, чтобы их не закрыли, сказал «Ведомостям» консультирующий Российскую партию свободы и справедливости (РПСС) политтехнолог Андрей Богданов.
По оценке члена президиума генерального совета «Единой России» Сергея Перминова, самые активные из непарламентских партий – «Коммунисты России», «Родина», Партия пенсионеров, «Зеленые» (все участвовали и в думских выборах 2021 г. – «Ведомости»). «Активность и качество их работы сильно разнятся от региона к региону. Ряд региональных отделений весьма профессиональны и способны потрепать нервы оппонентам из партий парламентского пула», – сказал он «Ведомостям». Наиболее активно из непарламентских партий участвовали в региональных выборах в последние пять лет «Коммунисты России» и Партия пенсионеров, говорит политтехнолог Петр Быстров. После начала спецоперации в 2022 г. участие непарламентских партий в выборах резко пошло на спад, отмечает Кынев.
Что говорят партийцы
«Яблоко» будет принимать участие в региональных и местных выборах, а также в довыборах в Госдуму в 2025 г. – там яблочники планируют выставить кандидатов во всех округах, где будут замещаться мандаты, сообщил «Ведомостям» председатель партии Николай Рыбаков. О планах на 2026 г. он пока не сказал. «Сейчас более 30 региональных отделений готовятся к избирательным кампаниям разных уровней, в том числе и к выборам губернаторов. В частности, это наши отделения в Томской, Владимирской, Рязанской, Челябинской, Воронежской, Новосибирской областях», – поделился он.
Партия участвует в выборах, чтобы в дальнейшем идти в Госдуму без сбора подписей, подтвердил «Ведомостям» лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович. По его словам, с 2022 по 2024 г. «коммунисты» получили 86 мандатов различного уровня: «Мы остро конкурируем за избирателя с КПРФ, хотя оппонируем в целом всем парламентским партиям». Приоритет «Коммунисты России» отдают выборам в заксобрания во всех регионах, но в четырех субъектах – Белгородской, Костромской, Рязанской областях и Республике Коми – партийцы освобождены от сбора подписей, поэтому на них будет сделан упор, подчеркнул Малинкович.
«Родина» уже начала подготовку к выборам в Госдуму, в планах – преодолеть барьер в 5%, сказал «Ведомостям» ее лидер, депутат нижней палаты Алексей Журавлев (избрался не по списку, а как одномандатник, входит во фракцию ЛДПР). «Родина» готова сотрудничать со всеми здоровыми политическими и общественными силами в стране, и некоторые из подобных коллабораций могут показаться весьма неожиданными», – заверил он.
«Гражданская инициатива», проявившая себя на президентских выборах 2024 г. выдвижением Бориса Надеждина, уже также начала подготовку к предстоящим региональным выборам, сообщил «Ведомостям» член политсовета партии Николай Алексеев. Партия выбирает регионы для выдвижения кандидатов в законодательные собрания. По оценке Алексеева, «неплохие» шансы есть в Костромской и Рязанской областях. Про думские выборы он ничего не сказал. «Гражданская платформа» планирует выдвигать своих кандидатов в нижнюю палату парламента в 2026 г., сказал «Ведомостям» председатель исполкома политической силы Юрий Юрченко: «Как только эти выборы будут объявлены и запущены, мы начнем движение со всеми технологическими процессами, связанными с ними».
Партия «Российский общенародный союз» в 2024 г. впервые после долгого перерыва участвовала в муниципальных выборах и планирует принять участие в муниципальных и региональных кампаниях в 2025 г., сказал ее лидер Сергей Бабурин «Ведомостям». По словам Бабурина, если Российскому общенародному союзу удастся провести своих людей в региональные парламенты, то партия будет освобождена от необходимости собирать подписи на выборах депутатов Госдумы в 2026 г. Впрочем, и к сбору подписей в ней готовы, уточнил он. Лидер Демократической партии России Александр Зорин сообщил «Ведомостям», что правление партии сейчас ведет консультации с региональными отделениями, по результатам которых будет формироваться выборная повестка. РПСС, по словам Богданова, уже с октября 2024 г. ведет активную подготовку к выборам в Госдуму, но решение партия будет принимать на съезде в 2026 г.
«Зеленая альтернатива» тоже планирует принять участие в ЕДГ, приоритетом станут выборы в региональные заксобрания и муниципалитеты в регионах, где есть отделения, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы партии. «Также мы планируем стать всероссийской партией, открыв отделения во всех регионах», – добавили там. «Зеленые» тоже подтвердили «Ведомостям» свое намерение участвовать в предстоящих региональных выборах. Особое внимание уделят муниципальным выборам и довыборам в Госдуму, а также губернаторским кампаниям. Например, «Зеленые» уже сейчас выбирают кандидата на должность губернатора Архангельской области, сообщили в пресс-службе партии. Волонтеры, занимающиеся ликвидацией мазута на берегу Черного моря, от «Зеленых» пойдут на выборы в Краснодарском крае.
РПСС, Партия социальной защиты, Партия пенсионеров, Казачья партия, Партия возрождения России, Партия прямой демократии не ответили на запрос «Ведомостей».
Зачем они нужны
Смысл прохождения непарламентских партий в региональные заксобрания связан с формированием списка партий, которые на этом основании будут участвовать в думских выборах, говорит политолог Ростислав Туровский. Впрочем, по его словам, такая оппозиция получает мандаты на региональных выборах только в силу политических договоренностей, хотя сейчас значимого электората у них нет. «Малые партии избирателю не интересны, а интерес Кремля к ним неуклонно падает», – резюмировал он.
У избирателя, особенно на местных выборах, даже на парламентские партии нет запроса: там все строится на личностях и их харизме, считает политолог Дмитрий Еловский. Малые партии могут быть интересны в качестве спойлеров, или «торпед», местной элиты, но и тут их ценность невелика, убежден он. Хотя теперь у зеленых партий есть шансы в Краснодарском крае, полагает он. Действительный интерес со стороны избирателей могла бы вызвать партия, которая выражала бы мнение протестной части электората, считает политконсультант Олег Бондаренко.
Основная интрига, по оценке политтехнолога Константина Калачева, будет не на региональных выборах, а на выборах представительных органов административных центров. Там сталкиваются интересы элит и там больше свободных избирателей – это Ижевск, Чебоксары, Владимир, Иваново, Орел, Липецк, Оренбург, Томск, Тамбов, Смоленск, Ульяновск, считает эксперт.