Внедумские партии тоже готовятся к выборам 2025 года

Партия «Российский общенародный союз» в 2024 г. впервые после долгого перерыва участвовала в муниципальных выборах и планирует принять участие в муниципальных и региональных кампаниях в 2025 г., сказал ее лидер Сергей Бабурин «Ведомостям». По словам Бабурина, если Российскому общенародному союзу удастся провести своих людей в региональные парламенты, то партия будет освобождена от необходимости собирать подписи на выборах депутатов Госдумы в 2026 г. Впрочем, и к сбору подписей в ней готовы, уточнил он. Лидер Демократической партии России Александр Зорин сообщил «Ведомостям», что правление партии сейчас ведет консультации с региональными отделениями, по результатам которых будет формироваться выборная повестка. РПСС, по словам Богданова, уже с октября 2024 г. ведет активную подготовку к выборам в Госдуму, но решение партия будет принимать на съезде в 2026 г.