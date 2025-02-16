Спецпосланник Трампа отправляется в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью CBS News сообщил, что будущие переговоры могут включать Украину, а также «союзников США по всему миру, особенно в Европе». «Если в какой-то момент времени появится возможность продолжить работу, начатую президентом Трампом на прошлой неделе, начать создавать условия для более широкого разговора, который будет включать Украину и приведет к окончанию боевых действий, а также включать наших союзников по всему миру, особенно в Европе, мы изучим этот вопрос, если представится такая возможность», – сказал Рубио.