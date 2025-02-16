Спецпосланник Трампа отправляется в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией

Спецпосланник Трампа отправляется в Саудовскую Аравию для переговоров с РоссиейУкраина и Европа могут присоединиться к процессу в будущем, сообщил госсекретарь Рубио
Американская делегация отправляется в Саудовскую Аравию для переговоров с российскими коллегами, сообщил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью Fox News.
«Я не хочу об этом говорить слишком детально, но сегодня вечером [16 февраля] я направлюсь [в Саудовскую Аравию]. Я направляюсь туда вместе с помощником по национальной безопасности [президента США Майком Уолтцем]», – сказал он. Уиткофф добавил, что полетит туда по указанию президента США Дональда Трампа. Вашингтон рассчитывает на «серьезный прогресс в том, что касается России и Украины», пояснил он.
Госсекретарь США Марко Рубио в интервью CBS News сообщил, что будущие переговоры могут включать Украину, а также «союзников США по всему миру, особенно в Европе». «Если в какой-то момент времени появится возможность продолжить работу, начатую президентом Трампом на прошлой неделе, начать создавать условия для более широкого разговора, который будет включать Украину и приведет к окончанию боевых действий, а также включать наших союзников по всему миру, особенно в Европе, мы изучим этот вопрос, если представится такая возможность», – сказал Рубио.
Рубио отметил, что США и Россия должны обеспечить нормальное функционирование посольств в Москве и Вашингтоне для ведения переговоров по урегулированию кризиса на Украине.
По состоянию на 19:20 мск российский МИД не публиковал заявлений о визите российской делегации в королевство.
Американские СМИ, в числе которых CBS News и NBC News, сообщили 15 февраля, что госсекретарь Рубио, советник по национальной безопасности Уолтц и спецпредставитель на Ближнем Востоке Уиткофф планируют отправиться в Саудовскую Аравию, чтобы начать переговоры о мире между Россией и Украиной.
Визит в Саудовскую Аравию происходит через четыре дня после телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Трампа. По итогам переговоров, состоявшихся 12 февраля, американский лидер рассказал, что рассчитывает на первую совместную встречу с президентом РФ в Саудовской Аравии.
Одновременно с этим в Саудовской Аравии находится министр экономики Украины Юлия Свириденко. Она сообщила, что готовит визит президента страны Владимира Зеленского в королевство. При этом она не уточнила, связано ли это с предполагаемыми переговорами по урегулированию конфликта. Украинское издание «Страна» писало, что Зеленский не планирует встречи с представителями РФ или США.