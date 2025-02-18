«Если будет добрая воля заокеанских коллег, возобновим формат Дума – конгресс»Как в Госдуме обсуждали переговоры в Эр-Рияде между Россией и США
В Госдуме весьма сдержанно прокомментировали переговоры российской и американской делегаций, которые проходили в Эр-Рияде. В выступлениях фракций только лидеры КПРФ и ЛДПР затронули эту тему, представитель «Новых людей» обсуждал возвращение иностранных компаний в Россию (компании об этом не заявляли), в «Справедливой России» говорили о ключевой ставке, а единороссы поздравляли коллег с наступающим 23 февраля.
Первым на пленарном заседании выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который начал с того, что все с интересом следят за переговорами, которые начались на прошлой неделе между лидерами России и США, а на этой неделе продолжаются в Эр-Рияде «солидными делегациями».
«На мой взгляд, перед страной, всем миром стоит очень ответственная задача, чтобы эти переговоры закончились добром и миром. Мы ведем переговоры со страной, которая нам объявила войну, с НАТО, которые ведут эту войну три года», – заявил коммунист. Поэтому предстоит сложный диалог, который потребует усилий всех фракций, партий и научно-индустриального комплекса, отметил он.
По его словам, у России уникальная история ведения подобных переговоров за сто лет: Владимир Ленин был «вынужден пойти на похабный Брестский мир», Иосиф Сталин пошел «на сложный мир – пакт Молотова-Риббентропа», Леонид Брежнев с Алексеем Косыгиным «помогли расколотить американцев во Вьетнаме». Теперь сложная задача стоит перед Путиным, и сейчас нет права на ошибку, сказал лидер КПРФ.
Зюганов заявил, что у России «мощная армия, хорошо работающий ВПК и все необходимое, чтобы сегодня наступать по всей линии фронта», и это будет главным аргументом в ходе переговоров с Дональдом Трапом. «Кстати он продемонстрировал хорошее знание нашей истории, заявив: «Зачем мы развязали войну против мощной ядерной страны, которая расколотила и Наполеона, и Гитлера», – восхитился познаниями в истории американского президента лидер коммунистов. По его мнению, у Трампа «продуманная и выверенная стратегия человека, который «победил на выборах, сколотил огромные миллиарды»: «Они [американцы] уже нагнули и Канаду, уже обобрали Европу, уже бесплатно возят по Панамскому каналу». Зюганов также напомнил о выступлении вице-президента Джея Ди Вэнса на Мюнхенской конференции, где тот «прочитал блестящую лекцию о том, что избиратель всегда прав». «Я бы посоветовал этот материал Вэнса, раздать «Единой России», чтобы вы внимательно прочитали и тоже скорректировали свое выборное законодательство», – пришел к неожиданным выводам Зюганов.
По его словам, Трамп поставил задачу «сделать Америку великой», чтобы обогнать Китай и будет готовить Вэнса [к будущему президентству]. Поэтому России в таких условиях надо «выровнять финансово-экономический курс», резюмировал Зюганов.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что сегодняшний день является «точкой отсчета» во взаимодействии Москвы и Вашингтона, которое «по вине [президента Джо] Байдена и его окружения несколько лет находилось на нулевой отметке». По его мнению, «коллективный запад» по сути «толкал мировую цивилизацию к третьей мировой войне, где не будет победителей».
Переговоры в Эр-Рияде не перевернут ситуацию за один день, сказал Слуцкий. Он напомнил, что 19 февраля глава МИД Сергей Лавров придет в думу на правительственный час, поэтому депутаты «из первых уст» узнают, что происходило в Эр-Рияде. «Но ясно одно, точка невозврата пройдена. И в данном случае здесь есть большой потенциал для парламентской дипломатии», – заявил депутат. Он считает, что Россия и США возобновляют свое сотрудничество: «Будем следить и будем готовы через некоторое время, если будет добрая воля наших заокеанских коллег, возобновить формат Дума – конгресс».
Депутат «Новых людей» Ярослав Самылин также начал с переговоров в Эр-Рияде, но почти все выступление говорил о том, что иностранные компании собираются возвращаться в Россию. Правда, сами иностранные компании публично об этом не заявляли. Самылин хвалил работу российских предпринимателей в последние несколько лет, которые «сделали действительно настоящий подвиг».
«Новые люди» подготовили несколько предложений в отношении тех компаний, которые захотят вернуться в Россию, сказал Самылин. Он предложил повысить таможенные пошлины на те товары, которые «мы уже научились делать сами». Для тех товаров, «которые мы еще делать сами не научились», использовать жесткую локализацию как условие возвращения иностранных компаний в Россию, сказал Самылин. Тем компаниям, кто выступал с критикой российских властей, нужно будет заплатить единоразовый взнос, а тем, кто помогал вооруженным силам Украины, нужно запретить возвращаться в Россию, закончил депутат.
От «Справедливой России» выступал Александр Аксененко, который ни слова не сказал о переговорах, а говорил про высокую ключевую ставку.
Не стали говорить о переговорах и Андрей Картаполов с Дмитрием Саблиным от «Единой России», которые выступали в парадной форме военных. Они поздравляли коллег с предстоящим Днем защитника Отечества.