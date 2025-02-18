«Если будет добрая воля заокеанских коллег, возобновим формат Дума – конгресс»

Зюганов заявил, что у России «мощная армия, хорошо работающий ВПК и все необходимое, чтобы сегодня наступать по всей линии фронта», и это будет главным аргументом в ходе переговоров с Дональдом Трапом. «Кстати он продемонстрировал хорошее знание нашей истории, заявив: «Зачем мы развязали войну против мощной ядерной страны, которая расколотила и Наполеона, и Гитлера», – восхитился познаниями в истории американского президента лидер коммунистов. По его мнению, у Трампа «продуманная и выверенная стратегия человека, который «победил на выборах, сколотил огромные миллиарды»: «Они [американцы] уже нагнули и Канаду, уже обобрали Европу, уже бесплатно возят по Панамскому каналу». Зюганов также напомнил о выступлении вице-президента Джея Ди Вэнса на Мюнхенской конференции, где тот «прочитал блестящую лекцию о том, что избиратель всегда прав». «Я бы посоветовал этот материал Вэнса, раздать «Единой России», чтобы вы внимательно прочитали и тоже скорректировали свое выборное законодательство», – пришел к неожиданным выводам Зюганов.