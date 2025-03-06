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Чиновники начнут работать над документами в едином онлайн-пространстве

Это существенно сократит срок подготовки законопроектов, постановлений и приказов
Екатерина Дорофеева
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Все министерства и ведомства в 2025 г. смогут коллективно работать над подготовкой правовых актов в едином онлайн-пространстве. Возможность оставлять замечания к проекту документа в режиме правок и просматривать историю изменений доступна в государственной информационной системе (ГИС) «Нормотворчество». Об этом «Ведомостям» сообщил представитель вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

В 2024 г. этот онлайн-сервис использовали Минэкономразвития, Минэнерго, Минфин, Минприроды и Минюст, уточнил он. В этом году начнется поэтапное внедрение инструментов ГИС «Нормотворчество» в работу других министерств.

«Мы обеспечим прозрачность процедуры подготовки документов для всех заинтересованных ведомств. Они смогут оставлять замечания к документу онлайн в режиме правок, при этом система будет сохранять историю изменений – в любой момент правки можно будет отследить, сравнив версии документов», – заявил представитель Григоренко.

По его словам, использование этого цифрового сервиса позволит существенно сократить срок подготовки законопроектов, постановлений, распоряжений, приказов и др. правовых актов. В частности, за счет работы в одном онлайн-пространстве органы исполнительной власти смогут сосредоточиться на содержании документа, не отвлекаясь на вопросы технического оформления и иные процедурные тонкости.

ГИС «Нормотворчество» работает с 1 октября 2024 г. Она функционирует на основе российского программного обеспечения, которое адаптировано под законотворческий процесс.

За прошлый год 99% законопроектов были внесены в Госдуму без нарушения сроков, сообщили в аппарате вице-премьера. Для сравнения: в 2022 г. этот показатель составлял 84%, а в 2023 г. – 95%.

Кроме того, за 2024 г. около 100% подзаконных актов были приняты в срок (всего их было 1300). По итогам 2022 г. показатель был на уровне 82%, а в 2023 г. – 97,5%. Как сообщил представитель аппарата Григоренко, в повышении показателей помог механизм «автосогласования», который внедрили в процедуру подготовки подзаконных актов в 2023 г.

В 2024 г. этот инструмент использовали для подготовки отзывов и заключений. «Автосогласование» работает следующим образом: если министерство или ведомство в течение пяти дней не согласовало документ или не предоставило замечания, проект отзыва или заключения считается согласованным и направляется в правительство.

С 2020 г. на площадке аппарата правительства РФ также запущена информационная система мониторинга ключевых задач. В ней предусмотрен отдельный модуль по законопроектам и нормативно-правовым актам. Данные в системе обновляются в режиме реального времени, за счет чего правительство может оперативно реагировать на риски неисполнения планов. Доступ к системе есть у федеральных министерств и ведомств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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