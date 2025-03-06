Чиновники начнут работать над документами в едином онлайн-пространстве

Кроме того, за 2024 г. около 100% подзаконных актов были приняты в срок (всего их было 1300). По итогам 2022 г. показатель был на уровне 82%, а в 2023 г. – 97,5%. Как сообщил представитель аппарата Григоренко, в повышении показателей помог механизм «автосогласования», который внедрили в процедуру подготовки подзаконных актов в 2023 г.