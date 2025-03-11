Как проходят переговоры США и Украины в Саудовской Аравии

Как проходят переговоры США и Украины в Саудовской АравииЭто первая официальная встреча делегаций после перепалки Трампа и Зеленского 28 февраля
Днем 11 марта в саудовской Джидде начались переговоры между представителями США и Украины. По данным украинского МИДа, ключевыми темами заявлены двусторонние отношения этих стран и путь к миру с Россией. По итогам первого раунда переговоров глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что встреча с командой США началась «очень конструктивно». После небольшого перерыва она была продолжена.
«Ведомости» собрали все, что известно о проходящих переговорах между США и Украиной на данный момент.
Эта встреча сторон стала первой официальной после перепалки президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа 28 февраля в Белом доме. В состав американской делегации в Джидде вошли госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Стивен Уиткофф. Украинскую сторону представляют Ермак, его заместитель Павел Палиса, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Зеленский также находится в Саудовской Аравии, но информации о том, что он будет участвовать в переговорах, – нет.
Делегации общались около трех часов, после чего был сделан перерыв, затем переговоры снова возобновились, сообщает Al Jazeera.
Ермак, выступая перед журналистами, заявил, что украинская сторона хочет достичь «справедливого и прочного мира» на Украине и «готова идти к этой цели», передает Bloomberg.
Итоги первого раунда переговоров также прокомментировал Уолтц. Отвечая на вопрос о том, как проходит встреча, он сказал «продвигаемся», передавал телеканал CNN. Телекомпания отмечает также, что Рубио улыбался и был в приподнятом настроении, когда журналистов ненадолго пустили в зал, где проходили закрытые переговоры. Ермак заявил представителям СМИ, что гарантии безопасности важны для предотвращения российских военных операций в будущем.
Высокопоставленный украинский чиновник анонимно сообщил агентству AFP, что переговоры между делегациями «проходят нормально» и «обсуждено много вопросов». Источник, близкий к Зеленскому, подтвердил ABC News, что Украина на данной встрече предложит частичное прекращение огня, которое будет распространяться на дальние авиаудары и атаки на море.
По данным Financial Times, по итогам встречи стороны должны опубликовать совместное заявление. Продолжение переговоров на завтрашний день не запланировано.
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс в видеообращении в соцсети X заявила, что после переговоров в Джидде могут появиться «фантастические новости для всего человечества». Брюс также отметила, что американская делегация настроена очень оптимистично.
Саудовское агентство печати сообщило также, что Саудовская Аравия и Украина выступили с совместным заявлением по итогам встречи наследного принца Мухаммеда бин Салмана и Зеленского. Утверждается, что стороны рассмотрели усилия по достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине. Саудовская Аравия также выразила надежду, что конфликт будет прекращен в соответствии с международным правом и Уставом ООН, включая соблюдение принципов суверенитета и международно признанных границ.
Переговоры между США и Украиной начались через несколько часов после того, как украинские войска начали масштабную атаку беспилотниками на Россию. По данным Минобороны РФ, обнаружены и сбиты 343 украинских БПЛА, 91 из которых – в небе над Московской областью. В результате удара в Домодедово погибли три человека. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге заявил, что данная атака может подпортить наметившуюся тенденцию к обсуждению урегулирования конфликта. При этом он подчеркнул, что самих переговоров пока нет, а представители США пытаются понять, насколько Украина готова к обсуждению перемирия.