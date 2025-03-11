Как проходят переговоры США и Украины в Саудовской Аравии

Переговоры между США и Украиной начались через несколько часов после того, как украинские войска начали масштабную атаку беспилотниками на Россию. По данным Минобороны РФ, обнаружены и сбиты 343 украинских БПЛА, 91 из которых – в небе над Московской областью. В результате удара в Домодедово погибли три человека. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге заявил, что данная атака может подпортить наметившуюся тенденцию к обсуждению урегулирования конфликта. При этом он подчеркнул, что самих переговоров пока нет, а представители США пытаются понять, насколько Украина готова к обсуждению перемирия.