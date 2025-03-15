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Стармер: Путин должен доказать, что серьезно настроен на мир

Планы по миротворческим силам на Украине переходят в «оперативную фазу», заявил британский премьер
Полина Худякова
AP
AP

Представители стран Европы, а также Австралии, Канады и Новой Зеландии провели 15 марта онлайн-встречу, главной темой которой стала поддержка Украины. В мероприятии, которое возглавил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, также принимали участие генеральный секретарь НАТО и лидеры Еврокомиссии и Совета ЕС. Участники встречи договорились усилить поддержку Киева, а Стармер заявил, что западные военные на следующей неделе намерены обсудить свои планы по миротворческим силам на Украине, поскольку они переходят в «оперативную фазу», пишет The Guardian.

Военные планировщики соберутся в Великобритании 20 марта, чтобы разработать «практические планы» по поддержке будущей безопасности Украины, заявил Стармер на пресс-конференции на Даунинг-стрит после встречи. При этом планы по Украине в случае прекращения огня должны включать сотрудничество с США, подчеркнул он.

«Позиция в отношении США не изменилась. Я ясно дал понять, что это нужно делать совместно с Соединенными Штатами… Мы ежедневно общаемся с США», – сказал он.

Западные страны, следует из заявления Стармера, приветствовали усилия американского президента Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и их переговорных групп «по обеспечению замечательного прорыва в мирном соглашении в Джидде, а также приверженность Зеленского предложению США о немедленном и безусловном 30-дневном прекращении огня при условии согласия России».

Британский премьер высказался и о реакции президента РФ Владимира Путина на предложение по прекращению боевых действий – Стармер заявил, что ответ российских властей «недостаточно хорош». 

«Мы согласились, что теперь мяч на стороне России, и президент Путин должен доказать, что он серьезно настроен на мир, и подписать соглашение о прекращении огня на равных условиях», – говорится в заявлении британского премьера, которое публикует агентство Press Association.

Союзники Киева также согласились, что в случае отказа Москвы пойти на «немедленное и безоговорочное прекращение огня», им придется активизировать усилия по укреплению Украины, «ослабить военную машину России» и усилить давление на Путина, чтобы убедить его сесть за стол переговоров. Для этого военная поддержка Украина будет ускорена, а санкции – ужесточены в отношении доходов России – ужесточены, заявил Стармер. 

15 марта «на стол переговоров» были вынесены новые обязательства от международных лидеров, приводит The Guardian слова премьера. «Сегодня утром было достигнуто более широкое соглашение, которое заключалось в том, что «да, но» от России недостаточно, и мы согласились, что наше коллективное давление будет оказано на Россию всеми нами, кто находится на встрече сегодня утром», – заявил он.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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