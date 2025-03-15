Стармер: Путин должен доказать, что серьезно настроен на мир

15 марта «на стол переговоров» были вынесены новые обязательства от международных лидеров, приводит The Guardian слова премьера. «Сегодня утром было достигнуто более широкое соглашение, которое заключалось в том, что «да, но» от России недостаточно, и мы согласились, что наше коллективное давление будет оказано на Россию всеми нами, кто находится на встрече сегодня утром», – заявил он.