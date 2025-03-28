С 2024 года КПРФ сменила восемь начальников региональных отделений

Таким образом, КПРФ поменяли почти 10% начальников региональных отделений от их общего количества – это «достаточно много» для ежегодной ротации, обратил внимание политолог Дмитрий Еловский. Сейчас партия готовится к выборам в Госдуму, усиливая региональные отделения, ведь от первого секретаря очень много зависит в работе партии в регионе: в первую очередь работа оргструктуры и агитсетей в местных отделениях, сказал он. КПРФ не часто меняет своих партийных секретарей, это «весьма резкие» перемены в регионах, согласился политолог Ростислав Туровский. Впрочем, говорить об усилении корпуса партийных секретарей не приходится, продолжает он. «В ряде случаев это вынужденные меры, вызванные репутационными скандалами в партии (как в Красноярске) и острыми внутренними конфликтами (как в Мурманске)», – сказал Туровский. Но можно говорить и о некотором омоложении кадров. В то же время, обращает внимание политолог, новые партийные секретари, за редкими исключениями, широкой публике малоизвестны, поэтому им предстоит немалая работа, чтобы завоевать авторитет и среди избирателей, и в ряде случаев даже внутри самой партии в регионе.