С 2024 года КПРФ сменила восемь начальников региональных отделений

С 2024 года КПРФ сменила восемь начальников региональных отделенийИзменения затронули почти 10% от их общего числа, что много для ежегодной ротации, говорят эксперты
С 2024 г. в ходе проведения отчетно-выборных конференций КПРФ сменила восемь первых секретарей региональных отделений, сообщил «Ведомостям» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Кадровая ротация коснулась Удмуртии (Владимира Бодрова сменил Иван Гвоздак), Красноярского края (Андрея Новака – Елена Родикова), Белгородской (Станислава Панова – Валерий Шевляков), Ленинградской (Виктора Царихина – Вадим Гришков), Мурманской (Артура Попова – Юрий Ваталин), Смоленской (Валерия Кузнецова – Андрей Максимов), Томской (Наталью Барышникову – Андрей Петров) областей и Москвы (Николая Зубрилина сменил Царихин). Там, как правило, «старшие товарищи выдвигали молодых секретарей, которые прошли закалку и получили опыт политической борьбы», сказал Афонин. Отчетные конференции в субъектах завершатся к 1 апреля.
Наиболее обсуждаемыми стали изменения в Красноярском крае и Мурманской области. 18 ноября 2024 г. сменился глава Красноярского отделения: тогда причины изменений в официальном сообщении краевого отделения не указывались, но параллельно с этим экс-начальнику региональной ячейки Новаку местный СК предъявил окончательные обвинения в истязании (ч. 1 ст. 117 УК РФ) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ) в отношении местной жительницы. В Мурманской области начальник отделения Попов, занимавший эту должность с 2021 г., 31 мая 2024 г. решил сам снять с себя полномочия, объяснив это внутрипартийным конфликтом. Тогда он написал на своей странице во «В контакте»: «Дело дошло до организованной травли: оскорблений, клеветы, угрозы жизни в адрес меня и моей семьи. Данное поведение находится за гранью моего понимания о добре и зле».
В остальных регионах ротация прошла более спокойно. В Удмуртии начальник крайкома 68-летний Бодров, возглавлявший отделение КПРФ 20 лет, покинул свой пост 2 декабря 2024 г. Его место занял 41-летний Гвоздак, курировавший до этого идеологическую работу. Тогда Бодров сказал журналистам, что это «нормальная сменяемость кадров» и Гвоздака постепенно готовили к новой должности. Еще одна смена начальника, руководившего отделением продолжительное время (шесть лет), произошла в Белгородской области: Панов ушел в отставку 26 декабря. Последнее из назначений состоялось на отчетно-выборной конференции 22 марта – возглавлявший с 2004 г. отделение в Смоленской области 76-летний Кузнецов уступил место 47-летнему депутату горсовета Андрею Максимову.
Царихин, возглавлявший с февраля 2021 г. отделение Ленинградской области, сам попросил об отставке 10 июня 2024 г. Его место занял Гришков, а сам Царихин позже возглавил московский горком. Как писали «Ведомости» 6 декабря, до лета 2024 г. Царихин был депутатом Законодательного собрания Ленинградской области. Ранее СМИ, в том числе «Коммерсантъ», писали о том, что прокуратура потребовала привлечь к ответственности трех региональных депутатов (включая Царихина), у близких родственников которых обнаружились акции, счета и ценные бумаги в иностранных банках. Царихин, по словам собеседников, займется «укреплением партийной структуры» в Москве перед выборами депутатов Госдумы. Его кандидатура компромиссная, говорил тогда собеседник в КПРФ. 2 марта сменился первый секретарь в Томской области – им стал вице-спикер облдумы Андрей Петров.
Региональные отчетно-выборные конференции проводятся в рамках подготовки к съезду КПРФ, который предварительно запланирован на 5 июля, писали «Ведомости» 11 марта со ссылкой на источник, близкий к партии. Сейчас их провели 86 субъектов, оставшиеся три собрания пройдут в ближайшие выходные. В ходе июльского съезда планируется ротация в руководстве партии, писали «Ведомости» со ссылкой на источники 15 января. Но серьезных перемен ожидать не стоит – вероятнее всего, руководителем КПРФ будет переизбран Геннадий Зюганов, говорили собеседники «Ведомостей». Хотя не исключены изменения в ЦК, замечают другие собеседники «Ведомостей», серьезной перестройки внутренних процессов пока не анонсируют.
Таким образом, КПРФ поменяли почти 10% начальников региональных отделений от их общего количества – это «достаточно много» для ежегодной ротации, обратил внимание политолог Дмитрий Еловский. Сейчас партия готовится к выборам в Госдуму, усиливая региональные отделения, ведь от первого секретаря очень много зависит в работе партии в регионе: в первую очередь работа оргструктуры и агитсетей в местных отделениях, сказал он. КПРФ не часто меняет своих партийных секретарей, это «весьма резкие» перемены в регионах, согласился политолог Ростислав Туровский. Впрочем, говорить об усилении корпуса партийных секретарей не приходится, продолжает он. «В ряде случаев это вынужденные меры, вызванные репутационными скандалами в партии (как в Красноярске) и острыми внутренними конфликтами (как в Мурманске)», – сказал Туровский. Но можно говорить и о некотором омоложении кадров. В то же время, обращает внимание политолог, новые партийные секретари, за редкими исключениями, широкой публике малоизвестны, поэтому им предстоит немалая работа, чтобы завоевать авторитет и среди избирателей, и в ряде случаев даже внутри самой партии в регионе.