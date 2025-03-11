КПРФ предварительно запланировала партийный съезд на 5 июля

Еще одно направление работы партии – это проведение «народного референдума», т. е. кампании по сбору подписей к проектам федеральных законов КПРФ. Вопросы касаются поддержки инициатив о контроле за ценами, о национализации объектов ЖКХ, об отмене пенсионной реформы и о законопроекте о детях войны. Афонин сообщил, что в «народном референдуме» приняли участие 400 000 человек, более 90% опрошенных поддерживают идеи коммунистов. Впрочем, по словам источника «Ведомостей» в одном из региональных отделений партии, электоральная эффективность такого референдума не очевидна и он больше похож на отчетное мероприятие для руководства партии.