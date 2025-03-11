КПРФ предварительно запланировала партийный съезд на 5 июля

КПРФ предварительно запланировала партийный съезд на 5 июляЗапущенный коммунистами перед новым электоральным циклом «народный референдум» эксперты оценивают скептически
Проведение отчетно-выборного съезда КПРФ предварительно планируется 5 июля в подмосковном доме отдыха «Снегири», сообщил «Ведомостям» источник, близкий к партии. Окончательное решение по дате будет принято на пленуме ЦК в апреле, добавил собеседник в партии. Коммунисты уже сейчас готовятся к съезду: региональные отчетно-выборные конференции прошли в 78 субъектах, в ближайшие недели их проведут еще в 11 регионах, сообщил в ходе общероссийского партийного собрания 10 марта первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, рассказали «Ведомостям» его участники.
Афонин провозгласил 2025 г. годом «проведения отчетно-выборного съезда, завершения идущей уже практически в течение полутора лет отчетно-выборной кампании в партии». В ходе июльского съезда планируется ротация в руководстве партии, писали «Ведомости» со ссылкой на источники 15 января. Но серьезных перемен ожидать не стоит – вероятнее всего, руководителем КПРФ будет переизбран Геннадий Зюганов, говорили собеседники «Ведомостей». Хотя не исключены изменения в ЦК, говорят другие собеседники «Ведомостей», серьезной перестройки внутренних процессов пока не анонсируют.
В ходе собрания Афонин отметил работу подмосковного обкома – «флагмана» развития партийной организации, региональных отделений Самарской области, Краснодарского и Ставропольского края, а также ячеек в Сибири (в основном за эти регионы отвечают статусные партийцы). А зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков обратил внимание на то, что не во всех субъектах работают и активно обновляются партийные сайты. По его словам, сейчас у коммунистов «крайне актуальна тема блогинга и индивидуальных медиапроектов», поэтому ЦК партии готов поддерживать такие инициативы.
Еще одно направление работы партии – это проведение «народного референдума», т. е. кампании по сбору подписей к проектам федеральных законов КПРФ. Вопросы касаются поддержки инициатив о контроле за ценами, о национализации объектов ЖКХ, об отмене пенсионной реформы и о законопроекте о детях войны. Афонин сообщил, что в «народном референдуме» приняли участие 400 000 человек, более 90% опрошенных поддерживают идеи коммунистов. Впрочем, по словам источника «Ведомостей» в одном из региональных отделений партии, электоральная эффективность такого референдума не очевидна и он больше похож на отчетное мероприятие для руководства партии.
Вопросы «народного референдума» и сам метод донесения информации – это «глубоко вчерашняя» повестка, отметил политконсультант Олег Бондаренко. «В этой ситуации, конечно, вряд ли можно полагать, что данные действия привлекут новый электорат коммунистов или как-то обратят внимание», – сказал он «Ведомостям».
«Работа с ядром партии – это важно с точки зрения мобилизационной готовности, но это агитация уже сагитированных», – говорит политолог Константин Калачев. По его словам, пока «электоральная ниша, а лучше сказать резервация, не расширилась». Критерии полезности тех или иных ходов – это показатели электорального рейтинга партии, добавил эксперт.
О запуске «народного референдума» КПРФ заявила 2 февраля. По данным первого после этого электорального рейтинга фонда «Общественное мнение» от 7–9 февраля, за КПРФ в ближайшее воскресенье проголосовали бы 8% избирателей. По данным опроса на 28 февраля – 2 марта, рейтинг коммунистов достиг 9%.