Пленум КПРФ посвятят соцзащите в условиях спецоперации и кризиса капитализма

В открытой и закрытой частях пленума основной темой для обсуждения будет защита прав трудящихся, а также деятельность партии по работе с профсоюзами и работа над проектом Трудового кодекса, который члены фракции КПРФ внесли в Госдуму 6 марта, сообщил «Ведомостям» глава московского горкома Виктор Царихин. «Также коснемся действующих событий: проведение “народного референдума” по всей стране, уже есть результаты, и проведение антифашистских мероприятий», – поделился он. Вопросов, посвященных кадровым перестановкам, в повестке нет, уточнил Царихин.