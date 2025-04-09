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Пленум КПРФ посвятят соцзащите в условиях спецоперации и кризиса капитализма

Кадровых перестановок в повестке нет
Юлия Малева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

КПРФ проведет пленум ЦК 12 апреля в подмосковном доме отдыха «Снегири». Он будет посвящен «работе отделений КПРФ по социальной защите трудящихся в условиях спецоперации и системного кризиса капитализма», сообщил «Ведомостям» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. На пленуме также подведут ежегодные итоги финансово-хозяйственной деятельности КПРФ и утвердят дату отчетно-выборного съезда партии, который, как писали «Ведомости» 11 марта, предварительно запланирован на 5 июля. 

В преддверии пленума – 11 апреля – традиционно пройдет семинар-совещание секретарей региональных отделений. Там спектр обсуждаемых вопросов будет «широкий», отметил Афонин. Например, будут затронуты темы подготовки к выборам 2025 г. и думской кампании 2026 г. Коммунисты также подведут итоги проведения «народного референдума» (кампания по сбору подписей к проектам федеральных законов КПРФ) и обсудят вопросы защиты социальных прав граждан.

В открытой и закрытой частях пленума основной темой для обсуждения будет защита прав трудящихся, а также деятельность партии по работе с профсоюзами и работа над проектом Трудового кодекса, который члены фракции КПРФ внесли в Госдуму 6 марта, сообщил «Ведомостям» глава московского горкома Виктор Царихин. «Также коснемся действующих событий: проведение “народного референдума” по всей стране, уже есть результаты, и проведение антифашистских мероприятий», – поделился он. Вопросов, посвященных кадровым перестановкам, в повестке нет, уточнил Царихин. 

Особое внимание в ходе пленума будет уделено докладам руководителей региональных отделений, представляющих новые регионы, то есть ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, сообщил «Ведомостям» сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов (КПРФ). «Специфика работы там сопряжена со многими сложностями, которые возникают как из-за нахождения вблизи линий боевого соприкосновения, так и в связи с юридическими вопросами, связанными с процессом их интеграции в правовую систему России», – сказал он.

В ходе июльского съезда планируется ротация в руководстве партии, писали «Ведомости» со ссылкой на источники 15 января. Но серьезных перемен ожидать не стоит – вероятнее всего, руководителем КПРФ будет переизбран Геннадий Зюганов, говорили собеседники «Ведомостей». Хотя изменения в ЦК не исключены, говорят другие собеседники «Ведомостей», серьезной перестройки внутренних процессов пока не анонсируют.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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