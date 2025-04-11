Для единороссов сделали необязательными встречи с участниками праймериз

Для единороссов сделали необязательными встречи с участниками праймеризДепутатам Госдумы раздали рекомендации на региональную неделю
Встречи с участниками праймериз «Единой России» для членов фракции в Госдуме сделали необязательными. В рекомендациях на региональную неделю, которая у депутатов начинается с 14 апреля (сами рекомендации до 4 мая), говорится, что они теперь будут проходить по усмотрению парламентариев. «Ведомости» ознакомились со списком рекомендаций. В прошлые годы встречи с участниками предварительного голосования и его информационная поддержка входили в число обязательных пунктов во время работы в регионе.
Праймериз по отбору кандидатов на выборы, которые пройдут в сентябре 2025 г., партия объявила 27 февраля. В рекомендациях говорится, что в ходе региональной недели необходимо проводить встречи с кандидатами, оказывать поддержку в агитации и встречах с избирателями. Особое внимание депутаты Госдумы должны уделить участникам спецоперации, которые участвуют в предварительном голосовании.
В регионах с высокой конкуренцией на праймериз депутатам Госдумы сложно встретиться со всеми участниками этого процесса, говорит замруководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко: «А здесь нужна непредвзятость, чтобы кому-то не оказывалось особое внимание до голосования, поскольку граждане сами должны сформировать свое мнение о кандидатах». Поэтому лучше проводить встречи уже с победителями предварительного голосования, сказал он.
Единороссам в обязательном порядке поручили принять участие в акции «Сад памяти» – с 14 по 20 апреля волонтеры и единороссы посадят деревья в память о погибших мирных жителях во время Великой Отечественной войны. В 2025 г. акция «включена в перечень ключевых мероприятий» в честь 80-летия Победы, говорится в рекомендациях. Депутаты должны высадить дерево «в память о герое своей семьи», подписать «бирку с именем героя» и опубликовать пост об этом в соцсетях.
Парламентарии должны принять участие и в субботниках в рамках партийного проекта «Городская среда». Среди форматов – «акции по озеленению и уборке» и передача в дар садовых инструментов и саженцев. Внимание надо уделить уборке дворов, где живут семьи ветеранов Великой Отечественной войны. Благоустройство мемориалов и памятных мест в рамках партийного проекта «Историческая память» также включено в рекомендации. В обязательном порядке депутаты всех уровней должны принять участие в мероприятиях ко Дню Победы, причем не только в указанных в рекомендациях, добавляет Ревенко.
Также депутаты обязательно должны поучаствовать в «едином дне приемов» по вопросам образования (для участников спецоперации) и «в неделе приемов» по вопросам ЖКХ (для всех граждан). Единороссы должны провести мониторинг состояния безопасности детской инфраструктуры в преддверии летнего периода, принять участие в Диктанте ЖКХ и поддержать мероприятия Национального дня донора.
По сути, депутатов ждут почти месячные каникулы. Последнее пленарное заседание прошло 9 апреля. С 14 по 20 апреля – региональная неделя. С 21 апреля по 4 мая у депутатов отпуск, распоряжение о котором было подписано 3 апреля председателем Госдумы Вячеславом Володиным. А с 5 по 11 мая еще одна региональная неделя. Первая же пленарка у депутатов состоится только 13 мая. Часть депутатов, правда, примут участие в конце апреля в заседании Совета законодателей и в форуме в честь 80-летия Победы в Волгограде.
Федеральное руководство «Единой России» исходит из того, что региональная неделя должна оставлять депутатам широкое пространство выбора видов деятельности, говорит гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов: «Естественно, все это делается исходя из целей повышения рейтинга и влияния «Единой России». Один из очевидных приоритетов – поддержка кандидатов на праймериз. Она реализуется и сейчас, но акцент на этом будет сделан позднее».