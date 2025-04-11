Для единороссов сделали необязательными встречи с участниками праймериз

Встречи с участниками праймериз «Единой России» для членов фракции в Госдуме сделали необязательными. В рекомендациях на региональную неделю, которая у депутатов начинается с 14 апреля (сами рекомендации до 4 мая), говорится, что они теперь будут проходить по усмотрению парламентариев. «Ведомости» ознакомились со списком рекомендаций. В прошлые годы встречи с участниками предварительного голосования и его информационная поддержка входили в число обязательных пунктов во время работы в регионе.