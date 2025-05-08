Трамп объявил о ратификации сделки с Украиной по редкоземельным металлам

Трамп объявил о ратификации сделки с Украиной по редкоземельным металламОн также заявил о прогрессе в урегулировании конфликта
Президент США Дональд Трамп объявил, что соглашение между Вашингтоном и Киевом о редкоземельных металлах подписано и ратифицировано, и что он вскоре намерен провести разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Мы только что завершили сделку по редкоземельным элементам с Украиной, которая была полностью ратифицирована и одобрена их законодательными органами, и мы это очень ценим. Я вскоре поговорю с президентом – немного позже», – сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Трамп подчеркнул, что у США теперь есть доступ к огромному объему редкоземельных элементов очень высокого качества.
Киев и Вашингтон 30 апреля подписали соглашение по полезным ископаемым, в рамках которого для восстановления Украины будет создан американо-украинский инвестиционный фонд. В основу соглашения легли пять ключевых принципов, написал в своем Telegram-канале украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. В их числе «равноправие», «сохранение контроля» и «новые инвестиции». Он уточнил, что фонд создается «на основе 50/50» и обе стороны будут иметь равное право голоса.
Соглашение также не предусматривает никаких долговых обязательств, при этом фонд будет инвестировать в проекты и гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях «бери или плати». Кроме того, сделка не будет препятствовать вступлению Украины в Евросоюз.
Урегулирование
Трамп заявил, что США уже удалось добиться значительного прогресса в урегулировании украинского конфликта.
«Мы, как мне кажется, действительно продвинулись. И ситуация на фронте изменилась. Думаю, если бы мы не были вовлечены, Россия, вы знаете, продолжала бы наступление и, возможно, получила бы все, что хотела. Мы ведь поставили множество различных вещей – глупо, но, можно сказать, мы частично это компенсировали сделкой по редкоземельным элементам, о которой я уже упоминал», – сказал он.
Трамп также заверил, что Вашингтон продолжит «активно участвовать» в попытках остановить конфликт.
«И если нам удастся остановить это, это будет большим достижением. Мы прилагаем большие усилия, и я думаю, мы близки к этому», – сказал американский лидер.
Трамп отметил, что его спецпредставитель Стивен Уиткоффом постоянно ведет переговоры с обеими сторонами конфликта.
«Он настоящий профессионал, у него отличные отношения с обеими странами, и, думаю, у нас есть хороший шанс», – добавил он.
25 апреля в Москве состоялась последняя встреча президента РФ Владимира Путина и Уиткоффа. На ней российский президент подтвердил готовность Москвы к переговорам с Киевом без предварительных условий.
4 мая Трамп допустил срыв мирных переговоров по Украине. Он считает, что за годы конфликта накопилось «очень много ненависти» как между руководством двух стран, так и между военными. Позже он заявил, что предложение Путина о трехдневном перемирии на фоне празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – это серьезный шаг, если учитывать то, с чего пришлось начать урегулирование конфликта.
Возможное посредничество Китая
Трамп отметил, что для Вашингтона было бы логично обратиться к Китаю с просьбой оказать содействие мирным переговорам между Россией и Украиной.
«Я думаю, да. Я думаю, что это естественно – попросить. Конечно», – сказал Трамп, когда его спросили, планирует ли он обратиться к Китаю с просьбой «сблизить позиции» Украины и России.
8 мая Hurriyet со ссылкой на источники сообщило, что Трамп попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана выступить посредником между Россией и Украиной для урегулирования конфликта.
По информации газеты, Эрдоган благосклонно отнесся к этому предложению.
Ранее глава США заявлял, что ситуация вокруг конфликта на Украине приближается к этапу, когда в рамках процесса урегулирования нужно будет принять ключевые решения. Тогда он отметил, что ему «это совсем не нравится».
7 мая в ходе своего выступления на платформе Мюнхенской конференции по безопасности в Вашингтоне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия в рамках переговорного процесса по Украине якобы требует «слишком много». Когда Трампа попросили прокомментировать заявление Вэнса, он ответил: «возможно, он прав». По словам Вэнса, следующим важным этапом переговоров должен стать прямой диалог между Россией и Украиной. Он считает, что это могло бы помочь сблизить позиции сторон.