Трамп объявил о ратификации сделки с Украиной по редкоземельным металлам

«Мы, как мне кажется, действительно продвинулись. И ситуация на фронте изменилась. Думаю, если бы мы не были вовлечены, Россия, вы знаете, продолжала бы наступление и, возможно, получила бы все, что хотела. Мы ведь поставили множество различных вещей – глупо, но, можно сказать, мы частично это компенсировали сделкой по редкоземельным элементам, о которой я уже упоминал», – сказал он.