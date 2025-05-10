Газета
Телеграм
/ Политика

Владимир Путин провел переговоры с президентом Палестины

На встрече Аббас оценил предложение Трампа о «ближневосточной Ривьере» в Газе
Максим Цуланов
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Москве. Аббас поблагодарил Путина за поддержку в разрешении палестинской проблемы и за поддержку создания отдельного государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме.

Также палестинский лидер поблагодарил за гуманитарную помощь со стороны Москвы. По словам Аббаса, в секторе Газа погибли 51 000 человек, еще больше раненых.

Палестина переживает сложные условия, связанные с военной обстановкой и заключением перемирия, сказал Аббас. По его словам, в Палестине хотят прекращения огня. Кроме того, Аббас отметил, что он выступает против выселения палестинцев из сектора Газа, как это предлагал президент США Дональд Трамп.

«Мы не хотим, чтобы в Палестине была создана «ближневосточная Ривьера» (такое предложение высказывал Трамп. – «Ведомости»)», – подчеркнул он. По словам Аббаса, палестинская администрация хотела вернуться в сектор Газа.

Аббас прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и для переговоров с Путиным. В ходе встречи президент Палестины также отметил, что народы СССР заплатили самую большую цену за достижение этой победы, при этом «это праздник и палестинского народа, и мы должны отмечать эту дату все вместе».

6 мая Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны поздравили друг друга с 80-летием Победы, российский лидер передал слова благодарности и пожелания здоровья ветеранам, проживающим в Израиле. В Кремле сообщали, что стороны обсудили вопросы ближневосточной повестки и состояние двусторонних отношений.

Прошлый визит президента Палестины в РФ состоялся в августе 2024 г. Тогда он заявил, что гарантией долгосрочного мира на Ближнем Востоке стало бы решение палестинской проблемы на основе создания суверенного палестинского государства в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме, оккупированном, а затем в 1980 г. аннексированном Израилем. Аббас говорил, что у его правительства есть план возвращения беженцев и «комплексного восстановления» Газы.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных