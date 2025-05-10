Владимир Путин провел переговоры с президентом Палестины

Прошлый визит президента Палестины в РФ состоялся в августе 2024 г. Тогда он заявил, что гарантией долгосрочного мира на Ближнем Востоке стало бы решение палестинской проблемы на основе создания суверенного палестинского государства в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме, оккупированном, а затем в 1980 г. аннексированном Израилем. Аббас говорил, что у его правительства есть план возвращения беженцев и «комплексного восстановления» Газы.