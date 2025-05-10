Владимир Путин провел переговоры с президентом Палестины

Владимир Путин провел переговоры с президентом ПалестиныНа встрече Аббас оценил предложение Трампа о «ближневосточной Ривьере» в Газе
Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Москве. Аббас поблагодарил Путина за поддержку в разрешении палестинской проблемы и за поддержку создания отдельного государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме.
Также палестинский лидер поблагодарил за гуманитарную помощь со стороны Москвы. По словам Аббаса, в секторе Газа погибли 51 000 человек, еще больше раненых.
Палестина переживает сложные условия, связанные с военной обстановкой и заключением перемирия, сказал Аббас. По его словам, в Палестине хотят прекращения огня. Кроме того, Аббас отметил, что он выступает против выселения палестинцев из сектора Газа, как это предлагал президент США Дональд Трамп.
«Мы не хотим, чтобы в Палестине была создана «ближневосточная Ривьера» (такое предложение высказывал Трамп. – «Ведомости»)», – подчеркнул он. По словам Аббаса, палестинская администрация хотела вернуться в сектор Газа.
Аббас прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и для переговоров с Путиным. В ходе встречи президент Палестины также отметил, что народы СССР заплатили самую большую цену за достижение этой победы, при этом «это праздник и палестинского народа, и мы должны отмечать эту дату все вместе».
6 мая Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны поздравили друг друга с 80-летием Победы, российский лидер передал слова благодарности и пожелания здоровья ветеранам, проживающим в Израиле. В Кремле сообщали, что стороны обсудили вопросы ближневосточной повестки и состояние двусторонних отношений.
Прошлый визит президента Палестины в РФ состоялся в августе 2024 г. Тогда он заявил, что гарантией долгосрочного мира на Ближнем Востоке стало бы решение палестинской проблемы на основе создания суверенного палестинского государства в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме, оккупированном, а затем в 1980 г. аннексированном Израилем. Аббас говорил, что у его правительства есть план возвращения беженцев и «комплексного восстановления» Газы.