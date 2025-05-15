Внутриполитический блок Кремля на семинаре обсудил патриотизм и идеологию

В экспертной среде существует дискуссия о том, является патриотизм эмоцией или идеей, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Но сейчас социальный заказ связан с тем, чтобы оформить это именно как идею или идеологию. При этом речь идет не столько о сравнительном анализе моделей патриотизма, которые есть в разных странах, сколько об оформлении в идеологии текущего официального дискурса. Или о стремлении воспроизвести два базовых и наиболее знакомых опыта – советского, исключив из него идеологическую коммунистическую составляющую, или американского». В целом такие мероприятия позволяют легитимировать трансляцию лоялистского контента, полагает Виноградов.