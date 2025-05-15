Внутриполитический блок Кремля на семинаре обсудил патриотизм и идеологию

Внутриполитический блок Кремля на семинаре обсудил патриотизм и идеологиюНа нем собрались политологи, чиновники и сотрудники организаций, работающих с администрацией
В администрации президента (АП) перед майскими праздниками прошел семинар, посвященный теме патриотизма и «идеологическому контуру» государства. Об этом «Ведомостям» рассказали четыре собеседника, близких к АП. Мероприятие прошло 17–18 апреля.
Участвовали в нем люди, которые так или иначе занимаются темой патриотизма, – от политологов до профессоров университетов, говорят источники. «То есть собирали так называемых социальных архитекторов», – отметил один из собеседников «Ведомостей».
Всего в семинаре участвовало около 100 человек, говорит один из источников «Ведомостей». Основными организаторами были первый замруководителя АП Сергей Кириенко и начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев. Но присутствовали представители всех управлений внутриполитического блока, замечают источники.
Также среди участников мероприятия были представители Института развития интернета, АНО «Диалог», РАНХиГС, ЭИСИ, «Единой России», а также участвовали эксперты: Александр Дугин, Федор Лукьянов, Вардан Багдасарян, Андрей Полосин и др. «То есть все те, кто так или иначе сталкивается с идеологией в своей работе и должен ее, скажем так, в своей практике использовать. И люди с разными взглядами», – добавляет источник.
«Ведомости» направили запросы Полосину, Багдасаряну и Дугину. Лукьянов подтвердил «Ведомостям», что принимал участие в семинаре.
«На семинаре рассказывали про разные подходы к распространению темы патриотизма и служения, о том, какие исторические параллели можно было использовать, – рассказал один из источников «Ведомостей». – По форме семинар скорее напоминал коллоквиум, где какое-то количество людей с разными взглядами, порой противоположными, высказывали свои суждения по теме и чиновники реагировали. То есть это не методический семинар, где дают какие-то установки, а скорее обсуждение одной общей темы разными людьми».
По словам собеседника, на Старой площади собрались «как доводчики, так и создатели сигналов», это была такая большая дискуссионная площадка для тех, кто занимается идеологией и использует идеологические нарративы в пропагандистских целях. «Просто это все пока не очень систематизировано, поэтому и провели такое обсуждение. Возможно, в будущем подобные семинары станут регулярными», – не исключает источник.
Рамку семинара, рассказывает собеседник, задала статья Харичева «Цивилизация «Россия», которая была опубликована в журнале «Блокнот гражданского просвещения» за март – апрель 2025 г. (см. «Ведомости» от 16 апреля). «На мероприятии обсуждалось, по сути, как содержание статьи, так и то, что туда не вошло. По отдельным пунктам выступали участники – как они относятся к этому, как понимают, интерпретируют и насыщают дополнительными смыслами», – объясняет он. Много обсуждалась историософия и в целом исторический контекст, говорит собеседник «Ведомостей».
Было предложение высказанные на семинаре идеи собрать в какой-то базовый документ, который потом может использоваться разными структурами, сказал источник: «Возможно, это обсудят еще на следующем семинаре».
В экспертной среде существует дискуссия о том, является патриотизм эмоцией или идеей, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Но сейчас социальный заказ связан с тем, чтобы оформить это именно как идею или идеологию. При этом речь идет не столько о сравнительном анализе моделей патриотизма, которые есть в разных странах, сколько об оформлении в идеологии текущего официального дискурса. Или о стремлении воспроизвести два базовых и наиболее знакомых опыта – советского, исключив из него идеологическую коммунистическую составляющую, или американского». В целом такие мероприятия позволяют легитимировать трансляцию лоялистского контента, полагает Виноградов.
Ценность подобных семинаров в данном случае обусловлена необходимостью формулирования и распространения идеологических установок, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. «Экспертное сообщество при этом и само задействовано в выработке данных установок. Важной задачей является и выработка идейных позиций, которые можно было бы назвать общими», – полагает он.