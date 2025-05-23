СР выдвинет известную телеведущую на выборы губернатора Камчатского края

СР выдвинет известную телеведущую на выборы губернатора Камчатского краяДля главы региона ситуация может усложниться, но в целом кампания будет управляемой
Депутат заксобрания Камчатского края Александра Новикова вступила в «Справедливую Россию», она будет кандидатом от партии на губернаторских выборах в сентябре, сообщил «Ведомостям» председатель «Справедливой России» (СР) Сергей Миронов.
«Я ценю ее принципиальную позицию, стремлению помогать людям, отстаивать их интересы и решать проблемы граждан», – отметил он. По словам Миронова, Новикова станет «сильным кандидатом» на выборах губернатора. Они должны пройти в этом году.
Действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов родился в 1982 г. в Москве. Он стал врио главы региона в апреле 2020 г., в сентябре 2021 г. победил на выборах с результатом 80,51% голосов. До этого он работал в Минвостокразвития, в 2015–2017 гг. был заместителем полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, а в 2018–2020 гг. возглавлял правительство Якутии.
«Нельзя сказать, что кто-то из крупных местных игроков будет намеренно мешать Солодову переизбраться, – утверждает работавший в регионе политтехнолог. – Но вряд ли будут мешать оппонентам типа Новиковой».
Она самый известный телевизионный журналист Камчатки, довольно узнаваемый, по крайней мере в агломерации Петропавловск – Елизово – Вилючинск, говорит собеседник «Ведомостей».
До 2020 г. она была ведущей ГТРК «Камчатка». Новикова стала известной после завирусившегося в соцсетях ролика, где она не сдержала смех, рассказывая об индексации льгот. Этот дубль разошелся в интернете.
Спустя несколько месяцев телеведущая уволилась. Поводом послужил митинг в поддержку жителей Хабаровского края, протестующих против ареста экс-губернатора Сергея Фургала (ЛДПР), который Новикова провела в Петропавловске-Камчатском.
Новиковой 40 лет. В 2021 г. она избралась в региональное заксобрание от КПРФ (не будучи членом партии), победив представителя «Единой России» Андрея Стукова. Входит в состав комитетов по социальной политике и по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности.
13 мая депутат заявила, что выходит из КПРФ. По словам Новиковой, руководству отделения «периодически прилетало» за ее выходки, а ей «не получалось расти» в партии. «Кто-то подумает, что я не командный игрок. Отнюдь. Но играть мы будем в мою игру. Потому что я давно не верю в партии, я верю в личности», – написала она в Telegram-канале.
Для Солодова ситуация усложнится с выдвижением Новиковой, но в целом кампания на Камчатке будет управляемой и вряд ли у губернатора будут какие-то проблемы с переизбранием, считает руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. «Солодов пользуется поддержкой у населения, а работа на первом сроке полномочий привела к большим изменениям в регионе, в том числе открытию нового терминала аэропорта», – отмечает она.
В подготовке статьи принимала участие Елена Мухаметшина