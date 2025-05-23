СР выдвинет известную телеведущую на выборы губернатора Камчатского края

13 мая депутат заявила, что выходит из КПРФ. По словам Новиковой, руководству отделения «периодически прилетало» за ее выходки, а ей «не получалось расти» в партии. «Кто-то подумает, что я не командный игрок. Отнюдь. Но играть мы будем в мою игру. Потому что я давно не верю в партии, я верю в личности», – написала она в Telegram-канале.