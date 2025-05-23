Газета
Телеграм
Главная / Политика /

СР выдвинет известную телеведущую на выборы губернатора Камчатского края

Для главы региона ситуация может усложниться, но в целом кампания будет управляемой
Александр Тихонов
Евгений Мездриков
Законодательное Собрание Камчатского края
Законодательное Собрание Камчатского края

Депутат заксобрания Камчатского края Александра Новикова вступила в «Справедливую Россию», она будет кандидатом от партии на губернаторских выборах в сентябре, сообщил «Ведомостям» председатель «Справедливой России» (СР) Сергей Миронов.

«Я ценю ее принципиальную позицию, стремлению помогать людям, отстаивать их интересы и решать проблемы граждан», – отметил он. По словам Миронова, Новикова станет «сильным кандидатом» на выборах губернатора. Они должны пройти в этом году.

Действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов родился в 1982 г. в Москве. Он стал врио главы региона в апреле 2020 г., в сентябре 2021 г. победил на выборах с результатом 80,51% голосов. До этого он работал в Минвостокразвития, в 2015–2017 гг. был заместителем полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, а в 2018–2020 гг. возглавлял правительство Якутии.

«Нельзя сказать, что кто-то из крупных местных игроков будет намеренно мешать Солодову переизбраться, – утверждает работавший в регионе политтехнолог. – Но вряд ли будут мешать оппонентам типа Новиковой».

Она самый известный телевизионный журналист Камчатки, довольно узнаваемый, по крайней мере в агломерации Петропавловск – Елизово – Вилючинск, говорит собеседник «Ведомостей».

До 2020 г. она была ведущей ГТРК «Камчатка». Новикова стала известной после завирусившегося в соцсетях ролика, где она не сдержала смех, рассказывая об индексации льгот. Этот дубль разошелся в интернете.

Спустя несколько месяцев телеведущая уволилась. Поводом послужил митинг в поддержку жителей Хабаровского края, протестующих против ареста экс-губернатора Сергея Фургала (ЛДПР), который Новикова провела в Петропавловске-Камчатском.

Новиковой 40 лет. В 2021 г. она избралась в региональное заксобрание от КПРФ (не будучи членом партии), победив представителя «Единой России» Андрея Стукова. Входит в состав комитетов по социальной политике и по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности.

13 мая депутат заявила, что выходит из КПРФ. По словам Новиковой, руководству отделения «периодически прилетало» за ее выходки, а ей «не получалось расти» в партии. «Кто-то подумает, что я не командный игрок. Отнюдь. Но играть мы будем в мою игру. Потому что я давно не верю в партии, я верю в личности», – написала она в Telegram-канале.

Для Солодова ситуация усложнится с выдвижением Новиковой, но в целом кампания на Камчатке будет управляемой и вряд ли у губернатора будут какие-то проблемы с переизбранием, считает руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. «Солодов пользуется поддержкой у населения, а работа на первом сроке полномочий привела к большим изменениям в регионе, в том числе открытию нового терминала аэропорта», – отмечает она.

В подготовке статьи принимала участие Елена Мухаметшина

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных