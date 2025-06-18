Эксперты прогнозируют на Камчатке одну из самых сложных губернаторских кампаний

Эксперты прогнозируют на Камчатке одну из самых сложных губернаторских кампанийУже 11 кандидатов подали документы для участия в выборах
В первые два дня после начала этапа выдвижения кандидатов на должность губернатора Камчатского края документы о своем выдвижении в региональную избирательную комиссию представили 11 желающих, включая действующего главу – единоросса Владимира Солодова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы избиркома региона. Помимо Солодова в губернаторы Камчатки выдвинулись депутат Госдумы от Забайкальского края Василина Кулиева (ЛДПР), первый секретарь камчатского крайкома КПРФ, депутат заксобрания Роман Литвинов, лидер регионального отделения Партии пенсионеров Наталья Тетеревкова, Дмитрий Тюрин от «Коммунистов России» и шесть самовыдвиженцев.
23 мая лидер «Справедливой России» (СР) Сергей Миронов сообщал, что партия выдвинет в губернаторы Камчатского края депутата заксобрания, известную в регионе телеведущую Александру Новикову. На момент написания этого материала СР не выдвинула кандидата в главы Камчатки. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу партии. Сама Новикова на звонки «Ведомостей» не ответила.
Солодов, работающий на Камчатке с 2020 г., в день выдвижения своей кандидатуры написал в Telegram-канале, что «не все проблемы удается решить так быстро, как нам хотелось бы». «Уверен, что с поддержкой жителей Камчатки и с той помощью, которую оказывает федеральный центр, мы справимся с этими задачами. Огромную роль сыграла моя встреча с нашим президентом – Владимиром Владимировичем Путиным, который поддержал вектор развития Камчатки и пожелал мне удачи в принятом решении выдвигаться на второй срок», – добавил глава региона.
Кулиева – известный политик, но отношения к Камчатке ранее не имела. Она участвовала в последних выборах мэра Читы в 2009 г. (были отменены в 2014 г.), спустя четыре года баллотировалась в губернаторы Забайкальского края. Кулиева – депутат Госдумы трех созывов, включая нынешний, в котором она получила мандат бывшего зампреда фракции ЛДПР Василия Власова, лишенного полномочий в ноябре 2023 г. якобы за прогулы. По данным источников «Ведомостей», решение было принято в связи с его работой с ЧВК «Вагнер».
19 апреля 2025 г. на сайте ЛДПР появилось сообщение о встрече Кулиевой с жителями Камчатки. «18 апреля в штабе Камчатского регионального отделения ЛДПР состоялось знаковое событие: в рамках Всероссийского приема граждан депутатами ЛДПР вместе с координатором регионального отделения Валерием Калашниковым с жителями края встретилась депутат Госдумы Василина Кулиева, находящаяся в рабочей поездке на полуостров», – говорилось в сообщении. Отмечалось, что «Калашников поблагодарил московскую коллегу за внимание к жителям края и плодотворное сотрудничество».
Сложности дальневосточников Кулиевой близки и понятны, она знает реальное положение дел в регионе и курирует в партии большинство субъектов Дальневосточного федерального округа, включая Камчатку, сказала «Ведомостям» заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Элеонора Кавшар. «Камчатка, безусловно, регион со своей неповторимой спецификой, но у партии есть уверенность, что Василина Васильевна с задачей справится, поборется за максимальную поддержку наших избирателей и сможет завоевать их доверие реальными делами», – заявила она. Сама Кулиева на звонок «Ведомостей» не ответила.
Политолог Александр Кынев не исключает, что Кулиева решила баллотироваться в губернаторы Камчатки с заделом на думскую кампанию 2026 г., чтобы спустя год участвовать в выборах от этого дальневосточного края. Случаи «смены прописки» в ЛДПР уже случались: 26 мая «Ведомости» сообщали, что первый замглавы фракции либерал-демократов в Госдуме Станислав Наумов, избранный в текущий созыв в составе федерального списка кандидатов, будет баллотироваться в нижнюю палату парламента в 2026 г. по Магнитогорскому одномандатному округу.
Большое количество кандидатов на пост главы региона, по словам Кынева, обычно «размывает» протестные голоса депутатов и глав при прохождении муниципального фильтра, что позволяет не допускать сильных оппонентов до выборов. «Подпись можно поставить только за одного кандидата, но подписи могут лежать под сукном. Если кто-то из муниципалов поставит подпись за оппозиционного кандидата, впоследствии она может всплыть как уже сданная», – сказал эксперт «Ведомостям».
Руководитель аналитического департамента «Минченко консалтинга» Кирилл Петров прогнозирует на Камчатке одну из самых сложных кампаний для инкумбента. «Референдумный сценарий вряд ли удастся реализовать без существенных имиджевых потерь. К тому же мало кому из Москвы экспертно реально видно, какая там ситуация», – отметил Петров.