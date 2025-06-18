Эксперты прогнозируют на Камчатке одну из самых сложных губернаторских кампаний

Солодов, работающий на Камчатке с 2020 г., в день выдвижения своей кандидатуры написал в Telegram-канале, что «не все проблемы удается решить так быстро, как нам хотелось бы». «Уверен, что с поддержкой жителей Камчатки и с той помощью, которую оказывает федеральный центр, мы справимся с этими задачами. Огромную роль сыграла моя встреча с нашим президентом – Владимиром Владимировичем Путиным, который поддержал вектор развития Камчатки и пожелал мне удачи в принятом решении выдвигаться на второй срок», – добавил глава региона.