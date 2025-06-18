Депутаты прочитают книги о русофобии, буллинге и Саддаме Хусейне

Не обошлось в закупке и без ядерного оружия. В частности, учебное пособие «Ядерное оружие в современных международных отношениях» (Сергей Воробьев) рассказывает, как оно стало фактором для поддержания «стабильности и баланса сил». А в аннотации к тексту «Ядерное сдерживание агрессии: неизбежность исторического бытия России XXI века» (Сергей Брезкун) говорится, что «автор всесторонне обосновывает, что именно стратегическое ядерное оружие России является тем главным фактором, который и в дальнейшем будет сводить на нет авантюризм лидеров «демократического» Запада».