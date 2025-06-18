Депутаты прочитают книги о русофобии, буллинге и Саддаме Хусейне

Депутаты прочитают книги о русофобии, буллинге и Саддаме ХусейнеНа сайте госзакупок появился список литературы, который поступит в Парламентскую библиотеку
Аппарат Госдумы заказал для Парламентской библиотеки 219 разных книг на 414 050 руб., включая пособие «Основы российской государственности» за авторством Владимира Фортунатова. На это обратили внимание «Ведомости», проанализировав госзакупку на поставку печатных изданий.
Предмет «Основы российской государственности» с осени 2023 г. преподается для всех первокурсников. Одним из идеологов введения этого курса стал начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев. Его учебник Госдума не заказала.
В Парламентскую библиотеку поступят книги по истории, отношениям с западными странами и Китаем, по законодательству, искусственному интеллекту, национальной безопасности и др.
Несколько книг рассказывают о неприязненном отношении к русскому народу. К примеру, «Русофобия» в ряду прочих фобий и маний: Из истории политического языка» (автор – Константин Душенко) и «О генезисе русофобии» (автор – венгерский историк Дюла Свак).
В библиотеку также поступят книги, связанные с противостоянием с Западом: «Информационная война: формы ведения и методы лингвистического анализа» (Олег Калинин), «Фейковизация как средство информационной войны в интернет-медиа» (Елена Галяшина), «Кинематограф как инструмент «мягкой силы» в современных международных отношениях» (Олег Гришин), «Россия и Запад. Борьба миров. Actio popularis» (Виктор Ильин), «Противостояние Англосаксонского и Русского мира» (Сергей Елишев).
Будут и книги о Великой Отечественной войне. К примеру, «Патриотизм – источник величия России» (Анатолий Криворучко), где проводится «анализ различных аспектов патриотизма». Среди заказанных книг и «Философия войны» (Анри-Поль Юд). Согласно аннотации, монография «посвящена проблеме возможности предотвращения войны и установления мира в современных исторических, социально-политических и ментальных условиях».
Госдума заказала немало произведений, связанных с историей Китая и взаимодействием Поднебесной с Россией: «Геополитическое взаимодействие России и Китая» (Спартак Иванов), «Глобальные вызовы современного мира. Модели «ответа» Китая» (Марина Решетникова), «Избранные нормативно-правовые акты Китайской Народной Республики в области цифровизации» (Ли Яо), «История Китая» (под редакцией Сергея Тихвинского), «Китай – стратегический партнер и ценный сосед. Цивилизационный выбор и современные тренды кооперации» (Алексей Харланов, Игорь Максимцев), «Китайский путь глобализации и Россия» (Борис Хейфец) и др.
Есть в закупке и исторический нон-фикшн, к примеру «Багдадский вождь: взлет и падение... Политический портрет Саддама Хусейна на региональном и глобальном фоне» (Анатолий Криворучко), «Генсек и Президент: М. С. Горбачев в 1990–1991 гг.» (Александр Пученков), «В тени восьмиконечного креста. Мальтийский орден и его связи с Россией» (Петр Стегний). Последняя книга посвящена истории Мальтийского ордена и его связям с Россией.
Также в библиотеку поступит и «классика», например книга выдающегося социолога Макса Вебера «Политика как призвание и профессия». Будет заказана и монография о концепции господства Вебера за авторством Эдварда Ожиганова – «Макс Вебер. Инвариантность господства».
Не обошлось в закупке и без ядерного оружия. В частности, учебное пособие «Ядерное оружие в современных международных отношениях» (Сергей Воробьев) рассказывает, как оно стало фактором для поддержания «стабильности и баланса сил». А в аннотации к тексту «Ядерное сдерживание агрессии: неизбежность исторического бытия России XXI века» (Сергей Брезкун) говорится, что «автор всесторонне обосновывает, что именно стратегическое ядерное оружие России является тем главным фактором, который и в дальнейшем будет сводить на нет авантюризм лидеров «демократического» Запада».
Закупает Госдума книги и на тему искусственного интеллекта: «Защита от злоупотребления искусственным интеллектом и нейротехнологиями в аспекте медиабезопасности» (Елена Галяшина), «ИИ-маркетинг» (Анна Петухова), «Искусственный интеллект в юридической аналитике» (Андрей Гайдамакин), «Искусственный интеллект и киберугрозы» (Манфред Шнепс-Шнеппе), «Искусственный интеллект на войне, в разведке, в борьбе с криминалом» (Владимир Овчинский) и многие другие.
Еще одна тема – это безопасность: «Военно-правовое исследование участия граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства» (Юлия Федотова), «Диалектика успеха военной операции» (Валентин Туголуков), «Национальная безопасность Российской Федерации на современном этапе: правовые, финансовые, военные аспекты» (Леонид Голоскоков), «Национальный суверенитет России в парадигме мобилизационной экономики и цивилизационной безопасности» (под редакцией Сергея Шкодинского) и др.
В библиотеке парламента можно будет прочесть про законодательство – авторские права, конституционное право и др. Среди других примечательных книг – «Буллинг: криминологические и уголовно-правовые меры противодействия» (Анна Жарова), «Актуальные проблемы преодоления эйблизма в России: правовые, психологические и организационно-управленческие аспекты» (Ксения Васильева), «Российское общество в условиях самоизоляции. Социальные эффекты и последствия пандемии Covid-19» (Наталья Гафиатулина и др.).
Список книг сбалансирован, присутствуют как важные для парламентской работы профессиональные монографии, так и политическая публицистика, говорит руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. «Жаль, что книг так мало. Можно было бы больше заказать», – полагает он.
Правда, Чеснаков отмечает, что в списке мало книг зарубежных авторов: «Между тем среди них встречаются фундаментальные издания, касающиеся права, политики и социальных феноменов». В частности, в этом списке он выделяет книги Карла Шмитта «Легальность и легитимность» и Густава Хильгера «История советско-германских отношений. Воспоминания советника посольства Германии в Москве. 1918–1941 гг.».
Парламентская библиотека ориентируется на широкую публику, ею пользуются все желающие, а не только депутаты, полагает политолог Павел Склянчук: «Поэтому фонд пополняется исходя из видения аудитории посетителей». Во многих развитых странах парламентские библиотеки обладают гигантскими фондами и обеспечивают научную базу для законотворчества, говорит Склянчук.
«Если бы Госдума приняла и профинансировала такую стратегию, то закупка литературы, очевидно необходимой депутатам в их работе, проводилась бы гораздо чаще и большими объемами», – резюмирует эксперт.