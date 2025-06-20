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Песков: эскалация на Ближнем Востоке чревата непредсказуемыми результатами

По данным Кремля, РФ готова посредничать в конфликте, но не навязывает это
Елена Вострикова
Leo Correa / AP
Leo Correa / AP

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к непредсказуемым последствиям и представляет угрозу в том числе для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

На вопрос о наличии «красных линий» у Москвы, Песков ответил, что в первую очередь они должны быть у стран региона.

«Потому что этот регион сейчас погружается в пучину нестабильности и войны. Та война, которую мы наблюдаем, чревата разрастанием географии, вовлечением новых участников и непредсказуемыми последствиями», – заявил Песков.

Кремль, по словам Пескова, крайне обеспокоен ситуацией. Ведь «Россия не находится по ту сторону океана – этот регион рядом с нашими границами».

«И помимо того, что неизбежно эта ситуация оказывает негативное воздействие на мировую экономику, на энергетические рынки и так далее, это, конечно потенциально опасно для нас», – подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил, что у главы РФ Владимира Путина есть потенциал предложить посредничество, если это потребуется. Но, по словам Пескова, РФ такие услуги не навязывает, просто отношения России с Ираном, Израилем и с другими странами региона позволяют это делать.

Конфликт между Ираном и Израилем обострился 13 июня, когда израильские ВВС нанесли удары по иранским ядерным объектам и позициям военных. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив ракетами и беспилотниками.

Путин 19 июня на встрече с представителями мировых СМИ на ПМЭФе заявил, что правильным шагом со стороны участников конфликта было бы достижение мирной договоренности с учетом интересов всех сторон. Он отметил необходимость сбалансированного подхода: защита интересов Израиля в сфере безопасности и признание права Ирана на мирный атом.

«На мой взгляд, в целом такое решение может быть найдено», – отмечал Путин.

20 июня Песков также сообщал, что реакция РФ на возможное убийство лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи будет резко негативной. Он подчеркнул, что смена режима в Иране немыслима и даже разговоры об этом должны быть недопустимы для всех. Представитель Кремля не стал уточнять, какие меры примет Россия в случае смерти Хаменеи.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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