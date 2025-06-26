Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Путин обозначил пользу от «грабежа» российских активов

О чем говорили лидеры ЕАЭС на Евразийском экономическом форуме
Владимир Кулагин
Пресс-служба Кремля
Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин 26 июня начал двухдневный рабочий визит в Белоруссию, где принимает участие в мероприятиях Евразийского экономического союза (ЕАЭС). И именно его выступление можно смело назвать самым ярким на Евразийском экономическом форуме, который был приурочен к саммиту глав государств.

Евразийская тематика наблюдалась уже по дороге из аэропорта в новый выставочный центр «Белэкспо»: улицы украсили флагами всех стран-участниц и наблюдателей ЕАЭС — за исключением Молдавии, которая дистанцируется от организации. Стоит сказать, что совсем скоро в этой палитре знамен может усилиться сине-латиноамериканский компонент, так как наряду с Кубой статус наблюдателя запросила и Никарагуа.

На пленарной сессии форума собрались все лидеры стран ЕАЭС, за исключением премьера Армении Никола Пашиняна (но он включился онлайн), а также президент Кубы Мигель Диас-Канель и премьер-министр, председатель государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайн. От Никарагуа присутствовал спецпредставитель по работе с Россией и Белоруссией Лауреано Ортега Мурильо. А вот ожидавшегося президента Узбекистана (статус наблюдателя) Шавката Мирзиеева в «Белэкспо» не было.

Белорусский лидер Александр Лукашенко на правах хозяина первым взял слово. Он и подводил итоги десяти лет существования ЕАЭС, и предлагал вступить в новую эпоху ЕАЭС 2.0. Порознь у оставшихся в едином экономическом пространстве стран экс-СССР эффективно развиваться не выйдет, убеждал он. «Всем нужен космос, но не у каждой страны есть для этого космодром», – привел он пример, хорошо понятный до строительства космодрома «Восточный» и россиянам. «Если кто-то с постсоветского пространства (это касается экономики) из нас думает, что можно где-то проскочить отдельно, какую-то выгоду поиметь сегодня, – заблуждается. Нам ни в коем случае нельзя потерять доставшийся нам и еще оставшийся от Советского Союза единый рынок», – предупредил Лукашенко.

Среди того, что в ЕАЭС должно стать в общем приоритете, Лукашенко назвал финансовый рынок, включая доступ к банковским услугам. Более того, странам союза, по его убеждению, «необходимо заканчивать лозунги о сохранении национального цифрового суверенитета».

Говорил президент Белоруссии и не о самом приятном, например, что 18 важнейших показателей стратегии развития ЕАЭС не были выполнены. Очное отсутствие Пашиняна Лукашенко прокомментировал словами: «Если что-то происходит, не может быть виновата одна сторона. Почему Армения заняла такую позицию? Наверное, не все у нас здесь в порядке». При этом в контексте ЕАЭС претензии Пашиняна распространяются лишь на Минск из-за проазербайджанской позиции Лукашенко по войне в Нагорном Карабахе. Пашинян же в своем видеовыступлении решил похвастаться развитием высоких технологий с помощью американской Nvidia, которая готова открыть исследовательский центр в Армении. Та со своей стороны инвестирует в подготовку специалистов в области машинного обучения, больших данных и когнитивных технологий. Не отставал и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев: его страна начинает производить суперкомпьютер, для которого были добыты необходимые чипы. Откуда – он благоразумно уточнять не стал.

Наконец, слово взял Владимир Путин. Он оптимистично оставил истории 12-дневный конфликт Ирана и Израиля, что должно открыть ЕАЭС снова путь к полноценному сотрудничеству с еще одним своим наблюдателем. Российский президент спроецировал инициативы БРИКС – создание цифровой инвестиционной платформы и развитие национальных инструментов платежей – на возможность сделать это же в ЕАЭС.

Но, несомненно, наибольший резонанс вызвала оценка Путиным ведения дел с Западом (в частности, речь шла о затрудненном диалоге с ангажированным Всемирным банком). Российский президент указал на положительные аспекты в, казалось бы, однозначно проигрышной для России ситуации – заморозке, по оценке Минфина, около $300 млрд золотовалютных резервов.

«Там постоянно говорят о том, что собираются наши деньги украсть (речь идет об использовании их на помощь Украине и другие цели, против чего активно выступает Москва – “Ведомости”). Как только это произойдет, движение в сторону регионализации платежных систем, безусловно, ускорится и приобретет, без всяких сомнений, необратимый характер. А это в целом полезно для мировой экономики. Может быть, за это стоит и заплатить», – сказал Путин. Президент сразу же уточнил, что юридически такая «выгода» будет получена не через «кражу», а «грабеж», так как хищение в этом случае – открытое.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных