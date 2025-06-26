Путин обозначил пользу от «грабежа» российских активов

Говорил президент Белоруссии и не о самом приятном, например, что 18 важнейших показателей стратегии развития ЕАЭС не были выполнены. Очное отсутствие Пашиняна Лукашенко прокомментировал словами: «Если что-то происходит, не может быть виновата одна сторона. Почему Армения заняла такую позицию? Наверное, не все у нас здесь в порядке». При этом в контексте ЕАЭС претензии Пашиняна распространяются лишь на Минск из-за проазербайджанской позиции Лукашенко по войне в Нагорном Карабахе. Пашинян же в своем видеовыступлении решил похвастаться развитием высоких технологий с помощью американской Nvidia, которая готова открыть исследовательский центр в Армении. Та со своей стороны инвестирует в подготовку специалистов в области машинного обучения, больших данных и когнитивных технологий. Не отставал и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев: его страна начинает производить суперкомпьютер, для которого были добыты необходимые чипы. Откуда – он благоразумно уточнять не стал.