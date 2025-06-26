Путин обозначил пользу от «грабежа» российских активов

Путин обозначил пользу от «грабежа» российских активовО чем говорили лидеры ЕАЭС на Евразийском экономическом форуме
Президент России Владимир Путин 26 июня начал двухдневный рабочий визит в Белоруссию, где принимает участие в мероприятиях Евразийского экономического союза (ЕАЭС). И именно его выступление можно смело назвать самым ярким на Евразийском экономическом форуме, который был приурочен к саммиту глав государств.
Евразийская тематика наблюдалась уже по дороге из аэропорта в новый выставочный центр «Белэкспо»: улицы украсили флагами всех стран-участниц и наблюдателей ЕАЭС — за исключением Молдавии, которая дистанцируется от организации. Стоит сказать, что совсем скоро в этой палитре знамен может усилиться сине-латиноамериканский компонент, так как наряду с Кубой статус наблюдателя запросила и Никарагуа.
На пленарной сессии форума собрались все лидеры стран ЕАЭС, за исключением премьера Армении Никола Пашиняна (но он включился онлайн), а также президент Кубы Мигель Диас-Канель и премьер-министр, председатель государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайн. От Никарагуа присутствовал спецпредставитель по работе с Россией и Белоруссией Лауреано Ортега Мурильо. А вот ожидавшегося президента Узбекистана (статус наблюдателя) Шавката Мирзиеева в «Белэкспо» не было.
Белорусский лидер Александр Лукашенко на правах хозяина первым взял слово. Он и подводил итоги десяти лет существования ЕАЭС, и предлагал вступить в новую эпоху ЕАЭС 2.0. Порознь у оставшихся в едином экономическом пространстве стран экс-СССР эффективно развиваться не выйдет, убеждал он. «Всем нужен космос, но не у каждой страны есть для этого космодром», – привел он пример, хорошо понятный до строительства космодрома «Восточный» и россиянам. «Если кто-то с постсоветского пространства (это касается экономики) из нас думает, что можно где-то проскочить отдельно, какую-то выгоду поиметь сегодня, – заблуждается. Нам ни в коем случае нельзя потерять доставшийся нам и еще оставшийся от Советского Союза единый рынок», – предупредил Лукашенко.
Среди того, что в ЕАЭС должно стать в общем приоритете, Лукашенко назвал финансовый рынок, включая доступ к банковским услугам. Более того, странам союза, по его убеждению, «необходимо заканчивать лозунги о сохранении национального цифрового суверенитета».
Говорил президент Белоруссии и не о самом приятном, например, что 18 важнейших показателей стратегии развития ЕАЭС не были выполнены. Очное отсутствие Пашиняна Лукашенко прокомментировал словами: «Если что-то происходит, не может быть виновата одна сторона. Почему Армения заняла такую позицию? Наверное, не все у нас здесь в порядке». При этом в контексте ЕАЭС претензии Пашиняна распространяются лишь на Минск из-за проазербайджанской позиции Лукашенко по войне в Нагорном Карабахе. Пашинян же в своем видеовыступлении решил похвастаться развитием высоких технологий с помощью американской Nvidia, которая готова открыть исследовательский центр в Армении. Та со своей стороны инвестирует в подготовку специалистов в области машинного обучения, больших данных и когнитивных технологий. Не отставал и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев: его страна начинает производить суперкомпьютер, для которого были добыты необходимые чипы. Откуда – он благоразумно уточнять не стал.
Наконец, слово взял Владимир Путин. Он оптимистично оставил истории 12-дневный конфликт Ирана и Израиля, что должно открыть ЕАЭС снова путь к полноценному сотрудничеству с еще одним своим наблюдателем. Российский президент спроецировал инициативы БРИКС – создание цифровой инвестиционной платформы и развитие национальных инструментов платежей – на возможность сделать это же в ЕАЭС.
Но, несомненно, наибольший резонанс вызвала оценка Путиным ведения дел с Западом (в частности, речь шла о затрудненном диалоге с ангажированным Всемирным банком). Российский президент указал на положительные аспекты в, казалось бы, однозначно проигрышной для России ситуации – заморозке, по оценке Минфина, около $300 млрд золотовалютных резервов.
«Там постоянно говорят о том, что собираются наши деньги украсть (речь идет об использовании их на помощь Украине и другие цели, против чего активно выступает Москва – “Ведомости”). Как только это произойдет, движение в сторону регионализации платежных систем, безусловно, ускорится и приобретет, без всяких сомнений, необратимый характер. А это в целом полезно для мировой экономики. Может быть, за это стоит и заплатить», – сказал Путин. Президент сразу же уточнил, что юридически такая «выгода» будет получена не через «кражу», а «грабеж», так как хищение в этом случае – открытое.