Мэром Нью-Йорка хочет стать индиец-мусульманин и социалист

Мамдани родился в Уганде в 1991 г. в семье антрополога и режиссера Миры Наир. По образованию африканист, Мамдани еще в годы обучения в Боудин-колледже (частный университет в штате Мэн) соосновал студенческую ячейку движения «Студенты за справедливость в Палестине». Позже он некоторое время работал консультантом по предотвращению конфискации имущества. В материале левой ежемесячной газеты The Independent за лето 2020 г. говорится, что именно эта работа сподвигла Мамдани пойти в политику. Тогда он баллотировался в ассамблею (совет) Нью-Йорка. Сумел одержать победу на праймериз, а на самих выборах избирался безальтернативно, набрав 98,5% голосов. Успех повторился на промежуточных выборах в 2022 г. (98,6%) и в ходе кампании 2024 г. (98,5%). Республиканцы просто не выдвигали своих кандидатов в этом избирательном округе, так как не видели перспектив успеха.