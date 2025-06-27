Мэром Нью-Йорка хочет стать индиец-мусульманин и социалист

Мэром Нью-Йорка хочет стать индиец-мусульманин и социалистНекоторые видят в нем новое лицо демократической партии
Коммунистическим шизиком назвал президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social 33-летнего политика Зохрана Мамдани, предварительно одолевшего своих противников на внутрипартийных праймериз за место кандидата демократов на выборах мэра Нью-Йорка в ноябре 2025 г. «Выглядит он ужасно, голос у него скрипучий, он не очень умен», – подчеркнул Трамп.
Но нью-йоркские избиратели-демократы отдали Мамдани 43,5% голосов, хотя большинство опросов, проведенных с декабря 2024 г. и вплоть до нескольких дней до голосования, показывали его значительное отставание от бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо (2011–2021 гг.). Но в итоге Куомо набрал 36,4% и признал поражение. В списке микрорайонов, где Мамдани одержал победу, числится и Брайтон-Бич, в котором основную часть населения составляют выходцы из бывшего СССР, там он набрал 52% голосов. Окончательный результат праймериз будет известен к 1 июля, но предполагается, что другим кандидатам не хватит голосов для преодоления отрыва от Мамдани. При этом он уже пообещал бороться с «фашизмом» Трампа.
У Куомо был довольно высокий антирейтинг, так как он скандально закончил свое губернаторство, говорит руководитель «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Между штатом и городом Нью-Йорк есть некий снобизм. Мамдани использовал это в своей кампании, мол, выкинем Куомо за пределы города», – сказал политтехнолог. Против Куомо также сработало ранжированное голосование и большинство кандидатов объединились против него, говорит руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский. Политтехнолог также отметил, что не последнюю роль в успехе политика сыграли его молодость и активность на фоне других кандидатов.
Мамдани родился в Уганде в 1991 г. в семье антрополога и режиссера Миры Наир. По образованию африканист, Мамдани еще в годы обучения в Боудин-колледже (частный университет в штате Мэн) соосновал студенческую ячейку движения «Студенты за справедливость в Палестине». Позже он некоторое время работал консультантом по предотвращению конфискации имущества. В материале левой ежемесячной газеты The Independent за лето 2020 г. говорится, что именно эта работа сподвигла Мамдани пойти в политику. Тогда он баллотировался в ассамблею (совет) Нью-Йорка. Сумел одержать победу на праймериз, а на самих выборах избирался безальтернативно, набрав 98,5% голосов. Успех повторился на промежуточных выборах в 2022 г. (98,6%) и в ходе кампании 2024 г. (98,5%). Республиканцы просто не выдвигали своих кандидатов в этом избирательном округе, так как не видели перспектив успеха.
Формальный кандидат
Повестка Мамдани основана на вопросах экономической справедливости со сравнительно небольшим уклоном в поддержку прав разного рода меньшинств. Как отмечает газета The New York Times (NYT), фавориту гонки удалось привлечь политически активную молодежь города. Это в первую очередь касается сторонников леволиберальной идеологии. NYT подчеркивает высокие шансы Мамдани на победу на мэрских выборах, если он все же станет кандидатом, так как действующий градоначальник Эрик Адамс (демократ, но переизбирается как независимый) обладает крайне низким рейтингом из-за публичных скандалов. Согласно сервису политических ставок Polymarket, на 26 июня шансы на победу Мамдани оцениваются в 74,4%, Адамса – в 21,4%.
Мамдани идентифицирует себя в качестве демократического социалиста. К таковым относятся конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес и независимый сенатор Берни Сандерс (часто голосует с демократами). Последний не только заметил Мамдани, но и попытался представить его фигуру в качестве примера для демократов. По его словам, если бы в свое время бывшая вице-президент Камала Харрис (2021–2025 гг.) проводила свою кампанию таким же образом, как Мамдани, она могла бы выиграть президентские выборы у Трампа в ноябре 2024 г.
Но пока Мамдани можно назвать «новым лицом» для демпартии конкретно в Нью-Йорке, продолжает Дубравский. При этом все демократы двигаются скорее влево, победа Мамдани – очередное доказательство этого тренда. Рано говорить о становлении Мамдани как о главной звезде демократов, соглашается Минченко.
Журнал Time и газета The Washington Post пишут, что в создании имиджа нового голоса демократов для Мамдани крайне заинтересованы республиканцы, которые таким образом надеются окончательно закрепить за демократами образ ультралевой партии. Но Дубравский полагает, что нынешняя реакция республиканцев обычная для политической силы и не носит какого-то стратегического характера. «При этом внимание со стороны Трампа, его критика повышают авторитет Мамдани среди демократов», – резюмировал Дубравский.