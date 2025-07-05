Как изменилось руководство КПРФ после съезда 5 июля

Как изменилось руководство КПРФ после съезда 5 июляВ президиум ЦК вошел в том числе глава Хакасии Валентин Коновалов
Партийные функционеры КПРФ сохранили свои должности в ходе переизбрания на съезде партии 5 июля. Состав заместителей вновь избранного на пост председателя 81-летнего Геннадия Зюганова остался неизменным: первые заместители – по-прежнему депутат Госдумы Юрий Афонин и первый вице-спикер нижней палаты Иван Мельников, заместители Зюганова – депутаты Дмитрий Новиков, Владимир Кашин и Леонид Калашников.
Новым членом президиума, согласно сообщению партии, стал губернатор Хакасии Валентин Коновалов. Он показал пример «стойкости и выдержки, а также умения управлять республикой в чрезвычайных условиях», отметил глава КПРФ по итогам съезда. Также в президиум вошли глава московского отделения КПРФ Виктор Царихин и секретарь ЦК Станислав Аниховский. Еще одно повышение: председатель центрального совета Российских ученых социалистической ориентации (РУСО) Игорь Макаров стал секретарем ЦК КПРФ – он будет отвечать за расширение научной деятельности партии.
В президиуме ЦК будет 22 человека: Геннадий Зюганов, Аниховский, Николай Арефьев, председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии Николай Васильев, вице-спикер заксобрания Свердловской области Александр Ивачев, депутаты Госдумы Мария Дробот, Николай Коломейцев, Георгий Камнев, Афонин, Кашин, Калашников, Мельников, Новиков, Сергей Обухов, Николай Харитонов, Казбек Тайсаев, губернатор Орловской области Андрей Клычков, главный редактор газеты «Правда» Борис Комоцкий, первый секретарь горкома Санкт-Петербурга Роман Кононенко, Царихин, а также экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Новый состав руководящих органов партии приступил к работе сразу после завершения пленума.
Зюганов также добавил, что первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко продолжит курировать взаимодействие партии со СМИ, потому что «его все давно признали». Кроме того, Зюганов отметил, что для КПРФ «принципиально очень важно укрепить столичные организации». «Два руководителя – Царихин и Кононенко – вошли в состав политбюро и будут представлять организации Москвы и Питера, которые должны показывать пример в своей работе и принимать все наши делегации», – дал наказ Зюганов. Также партийный лидер отметил работу депутата Владимира Исакова, отвечающего за молодежное направление, и Георгия Камнева, возглавляющего юридическую службу КПРФ. «Особая роль возлагается на Калашникова, Тайсаева и Зюганова. Мы трое в комитете [Госдумы] по СНГ. По границам СНГ должны жить дружественные нам страны и существовать [дружественные] политические режимы. У нас достаточно личного авторитета и знаний для этого, чтобы внести свой огромный вклад в эту благородную и крайне важную для всех нас работу», – заключил переизбранный глава КПРФ.
Консервативный сценарий кадровых перестановок означает, что КПРФ все устраивает, отмечает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Партия с 1996 г. борется за второе место, а не за первое. Пока, несмотря на административное противодействие, она его удерживает, а более амбициозных желаний нет», – сказал он «Ведомостям». Вхождение Коновалова в президиум можно объяснить тем, что он – один из самых статусных и известных членов КПРФ, а также скоро попадет в число рекордсменов по выживаемости на посту губернатора (возглавляет республику с 2018 г.), «и к тому же относительно молод и при этом не опасен», сказал Виноградов.
Как говорил «Ведомостям» политолог Константин Калачев, при жизни Зюганова никаких других кандидатур на пост лидера КПРФ быть не может. «Но партия становится настоящей партией, когда и если переживет своего первого лидера. Самое интересное начнется после Зюганова: либо КПРФ превратится во второе издание «Коммунистов России» и будет с ними бороться за раздел пяти процентов электората, либо обретет второе дыхание», – рассуждает он.
С приветственным словом от имени президента России Владимира Путина на съезде партии выступил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. А Зюганов вручил партийные билеты новым членам КПРФ и наградил ветеранов партии за их многолетнюю деятельность.