Как изменилось руководство КПРФ после съезда 5 июля

Зюганов также добавил, что первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко продолжит курировать взаимодействие партии со СМИ, потому что «его все давно признали». Кроме того, Зюганов отметил, что для КПРФ «принципиально очень важно укрепить столичные организации». «Два руководителя – Царихин и Кононенко – вошли в состав политбюро и будут представлять организации Москвы и Питера, которые должны показывать пример в своей работе и принимать все наши делегации», – дал наказ Зюганов. Также партийный лидер отметил работу депутата Владимира Исакова, отвечающего за молодежное направление, и Георгия Камнева, возглавляющего юридическую службу КПРФ. «Особая роль возлагается на Калашникова, Тайсаева и Зюганова. Мы трое в комитете [Госдумы] по СНГ. По границам СНГ должны жить дружественные нам страны и существовать [дружественные] политические режимы. У нас достаточно личного авторитета и знаний для этого, чтобы внести свой огромный вклад в эту благородную и крайне важную для всех нас работу», – заключил переизбранный глава КПРФ.