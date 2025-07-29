Большинство районов Орловской области высказались за одноуровневую модель МСУ

«В итоге сложно не пойти на снижения затрат, не пойти на эту оптимизацию, потому что у нас многие муниципалитеты дефицитные. Некоторые так и рассуждают – денег не хватает, поэтому можно провести объединение. Но с чем мы тогда останемся? Куда пойдут люди»? – поясняет Клычков. В Орловской области есть районы, где 3000 жителей, поэтому там нет смысла «держать» трех или пятерых глав поселений – а значит надо проводить реформу, говорит он. В то же время в регионе есть районы, которые категорически против одноуровневой модели, рассказываться губернатор. «Это те районы, где за последние 30 лет из муниципальной собственности не была отдана земля. Ее сдают в аренду. Эти районы не продали коммерсантам жилищное и коммунальное хозяйство. И что показательно, все эти районы живут с большим профицитом в бюджетах – это может быть 200–300 млн руб.», – говорит Клычков.