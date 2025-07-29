Большинство районов Орловской области высказались за одноуровневую модель МСУ

Большинство районов Орловской области высказались за одноуровневую модель МСУГубернатор региона Андрей Клычков рассказал, что он думает про новый закон о местном самоуправлении
В Орловской области начали обсуждать реформу местного самоуправления (МСУ). Глава региона Андрей Клычков в интервью «Ведомостям» заявил, что видит плюсы как в одноуровневой, так и в двухуровневой модели МСУ. Клычков рассказал, что в Орловском муниципальном округе проводился эксперимент по переходу на одноуровневую систему, и это было непросто с точки зрения дискуссии с жителями. По его словам, чаще всего жителей интересует, сохранят ли они сельские льготы – а это произойдет, если делать городской округ вместо муниципального. «Но все-таки новый федеральный закон дал некую вариативность регионам, когда они будут сами определять, переходить им на одноуровневую модель или оставлять двухуровневую. Мы начали уже проводить дискуссии с привлечением депутатов, экспертов. У нас большинство районов высказалось «за», – сказал он, добавляя, что часть районов против.
Итоговое решение будет приниматься с учетом мнения жителей и органов МСУ, говорит Клычков. По мнению Клычкова, самое важное в новом законе об МСУ, что деятельность органов МСУ рассматривается через финансовые механизмы: «По сути, между строк в законе прописано: хотите сэкономить деньги – оптимизируйте расходы на административный персонал».
Губернатор говорит, что сейчас в поселениях граждане в случае проблем всегда обращаются к их главам, которые могут решить проблемы, поскольку «хоть какие-то» административные и организационные рычаги все это сделать.
«В итоге сложно не пойти на снижения затрат, не пойти на эту оптимизацию, потому что у нас многие муниципалитеты дефицитные. Некоторые так и рассуждают – денег не хватает, поэтому можно провести объединение. Но с чем мы тогда останемся? Куда пойдут люди»? – поясняет Клычков. В Орловской области есть районы, где 3000 жителей, поэтому там нет смысла «держать» трех или пятерых глав поселений – а значит надо проводить реформу, говорит он. В то же время в регионе есть районы, которые категорически против одноуровневой модели, рассказываться губернатор. «Это те районы, где за последние 30 лет из муниципальной собственности не была отдана земля. Ее сдают в аренду. Эти районы не продали коммерсантам жилищное и коммунальное хозяйство. И что показательно, все эти районы живут с большим профицитом в бюджетах – это может быть 200–300 млн руб.», – говорит Клычков.
«Поэтому мы будем демократично подходить, обсуждать все это. У нас нет такого, что завтра все примем, будем систему ломать», – обещает губернатор. По его словам, если регион не перейдет на одноуровневую модель, то это приведет к большим издержкам, в том числе и областного бюджета. «Но если перейдем, то мы можем потерять то, что было создано в свое время. И через 10 лет после этого решения нам придется восстанавливать все обратно», – полагает губернатор.
Проект нового закона о МСУ был внесен в Госдуму в декабре 2021 г. Среди главных новаций законопроекта был обязательный переход от двухуровневой системы МСУ к одноуровневой, а также изменение полномочий между регионами и муниципалитетами. В январе 2022 г. законопроект был принят в первом чтении. В конце 2024 г. перед рассмотрением инициативы во втором чтении спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил о необходимости доработать ее. В частности, он призвал прислушаться к позиции регионов, в том числе Татарстана, и сохранить возможность регионам выбирать одноуровневую или двухуровневую модель МСУ. Во втором чтении законопроект был принят в феврале, а в третьем – в марте. Основная часть закона вступила в силу 19 июня. Часть положений вводятся в действие 1 января 2027 г., в частности, к этому моменту регионам нужно внести в свое законодательство изменения в соответствии с новым законом.