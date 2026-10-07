Что будет после победы сепаратистов в канадском Квебеке

Что будет после победы сепаратистов в канадском КвебекеОни продолжат требовать уступок от центрального правительства
Квебекская партия (PQ), выступающая за независимость франкоговорящей провинции Квебек от Канады, одержала победу на выборах законодательного органа региона и набрала 28,2% голосов. Об этом говорится на специальном портале по отслеживанию результатов выборов в Канаде. Несмотря на первый значительный успех за прошедшее десятилетие, нынешний результат не дает PQ возможности править самостоятельно. Для этого необходимо 64 мандата из 127 в национальной ассамблее Квебека (местный парламент), а у PQ благодаря мажоритарной системе достаточно голосов для 59 мандатов. На 2-м месте с 40 мандатами и 24,22% голосов – Либеральная партия, на 3-м с 19 мандатами и 20,67% голосов – Консервативная партия.
Премьер-министр Марк Карни на своей странице в Х (экс-Twitter) заявил, что будет работать с любым квебекским руководством. Он также поздравил лидера PQ Пола Пламондона: «Создание более сильного Квебека является ключевой частью нашей миссии по созданию более сильной Канады. Я с нетерпением жду возможности сотрудничать с вами, чтобы поддерживать бизнес и работников Квебека, пострадавших от тарифов (введены президентом США Дональдом Трампом. – «Ведомости»), создавать больше качественных рабочих мест, работать над искоренением бездомности и строить больше жилья по всему Квебеку». Сам Пламондон подчеркнул свою гордость за возможность вернуть «вкус к будущему Квебека».
Программа PQ включает сокращение бюджетных расходов, облегчение налоговой нагрузки, уменьшение квот на принятие новых иммигрантов, укрепление статуса французского языка, а также сокращение связей с британской монархией посредством прекращения финансирования управления вице-губернатора (представляет в провинции монарха Карла III). Основная цель – достижение независимости и подготовка к соответствующему референдуму.
При этом Пламондон заявил о намерении отложить референдум, пока президентом США остается непопулярный в Канаде Трамп.
Квебек обладает значительной автономией, в том числе языковой. Большинство населения провинции – франкофоны. При этом, по последним актуальным данным на осень 2025 г., за отделение от Канады выступает чуть больше трети жителей. Два последних референдума, проведенных при PQ в 1980 и 1995 гг., закончились провалом инициативы. Стоит также отметить, что, по данным Abacus Data за август 2026 г., личный рейтинг премьера Карни в Канаде остается стабильно высоким и составляет 61%.
Партия Квебека, несмотря на победу в национальной ассамблее Квебека, не сможет сформировать правительство большинства в автономии, уверен завкафедрой сравнительной политологии МГУ, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук. По его словам, другие работающие в Квебеке партии не поддерживают отделение автономной провинции от Канады и вряд ли готовы сотрудничать с Пламондоном. Всего, по разным оценкам, сепаратистские настроения разделяет около 30% квебекцев, преимущественно франкоязычных, добавил политолог: «Референдум об отделении Квебека теоретически возможен. Но совершенно точно сторонники отделения не наберут больше 50%. Тем более в то время, когда Дональд Трамп обещает превратить Канаду в 51-й штат и применяет меры экономического давления на Оттаву».
По мнению Демчука, за счет сепаратистской риторики лидер Партии Квебека Пламондон пытается оказать давление на Оттаву и выторговать для автономии дополнительные полномочия. В частности, он хотел бы получить больше возможностей для влияния на политику федерального правительства, допустил эксперт. «На фоне назначенного на 19 октября референдума о независимости провинции Альберта, вероятно, центральное правительство согласится запустить переговоры с регионами о разграничении властных полномочий, например, в вопросах образования, здравоохранения и социальной политики. Какие-то подвижки возможны в направлении оптимизации федерального и регионального законодательства с целью повышения эффективности в торгово-экономическом взаимодействии в контексте торгового противостояния Канады с США», – рассказал политолог.
Рост сепаратистских настроений в Квебеке возможен только при условии, если жители провинции сочтут экономические условия пребывания провинции в составе Канады несправедливыми, говорит Демчук. Пока, продолжает политолог, провинция остается одним из крупнейших получателей денег по федеральной программе выравнивающих платежей – бюджетных трансфертов, призванных сгладить экономическое неравенство между регионами. «Если центральные власти не начнут политику дискриминации французского языка и культуры, то с экономической точки зрения у квебекцев нет иных резонов для отделения от Канады», – отметил эксперт.