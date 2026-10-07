Что будет после победы сепаратистов в канадском Квебеке

Партия Квебека, несмотря на победу в национальной ассамблее Квебека, не сможет сформировать правительство большинства в автономии, уверен завкафедрой сравнительной политологии МГУ, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук. По его словам, другие работающие в Квебеке партии не поддерживают отделение автономной провинции от Канады и вряд ли готовы сотрудничать с Пламондоном. Всего, по разным оценкам, сепаратистские настроения разделяет около 30% квебекцев, преимущественно франкоязычных, добавил политолог: «Референдум об отделении Квебека теоретически возможен. Но совершенно точно сторонники отделения не наберут больше 50%. Тем более в то время, когда Дональд Трамп обещает превратить Канаду в 51-й штат и применяет меры экономического давления на Оттаву».