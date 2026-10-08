Лидер Партии пенсионеров стал депутатом заксобрания Карелии

Лидер Партии пенсионеров стал депутатом заксобрания КарелииЭрик Праздников готов работать в парламенте на неоплачиваемой основе
Председатель Российской партии пенсионеров за социальную справедливость (РППСС) Эрик Праздников стал депутатом заксобрания Карелии и принял участие в первом заседании парламента восьмого созыва 5 октября, обратили внимание «Ведомости». Он намерен участвовать в реализации партийной программы «нормальной жизни», в центре которой человек и его интересы, на территории республики и надеется быть ей полезным, сказал политик «Ведомостям».
Принимая мандат, Праздников заявил, что для него важны темы доступной медицины, пенсии и развития городов и поселков республики. Также, по его словам, ряд инициатив исполнительной и законодательной власти Карелии созвучны с программой РППСС. По итогам первого заседания парламента Праздников оценил стремление к «совместной и содержательной работе» главы региона Артура Парфенчикова. Он готов содействовать руководству республики в реализации крупных медицинских проектов, в том числе строительстве онкологического центра.
Лидер Партии пенсионеров сообщил «Ведомостям», что будет работать в заксобрании на неоплачиваемой основе. Он вошел в состав трех комитетов – по здравоохранению, бюджету и инфраструктурному развитию.
На выборах в заксобрание Карелии РППСС набрала 5,49% голосов и получила один мандат. В 2021 г. партия получила чуть больше – 5,6%. В предыдущем созыве «пенсионеров» представляла Лидия Суворова. В 2026 г. список партии в парламент Карелии возглавлял Праздников, а вторым номером шел бывший депутат заксобрания и экс-заместитель министра национальной и региональной политики региона Григорий Фандеев.
РППСС преодолела 5%-ный барьер на выборах заксобраний в семи регионах и получила 2,45% на выборах в Госдуму. Это меньше необходимых для госфинансирования 3%.
Праздников – вице-президент общественной организации «Общество врачей России», хирург-онколог с сорокалетним стажем. Он возглавил партию в 2025 г. В интервью «Ведомостям» в июне лидер «Пенсионеров» говорил, что в парламентах ряде субъектов представители партии стали «занозой в заднице» для региональных властей, но готовы и к конструктивному диалогу. «Россия – это все-таки страна отношений. Это в нашем менталитете. Могу сказать, что я убеждаюсь в правильности русских народных пословиц: встречают по одежке – провожают по уму. Мы стараемся выстроить отношения. Показать, что мы не пришли кого-то учить. Мы готовы стать партнером региональной власти в решении проблем», – отмечал он.