Лидер Партии пенсионеров стал депутатом заксобрания Карелии

Праздников – вице-президент общественной организации «Общество врачей России», хирург-онколог с сорокалетним стажем. Он возглавил партию в 2025 г. В интервью «Ведомостям» в июне лидер «Пенсионеров» говорил, что в парламентах ряде субъектов представители партии стали «занозой в заднице» для региональных властей, но готовы и к конструктивному диалогу. «Россия – это все-таки страна отношений. Это в нашем менталитете. Могу сказать, что я убеждаюсь в правильности русских народных пословиц: встречают по одежке – провожают по уму. Мы стараемся выстроить отношения. Показать, что мы не пришли кого-то учить. Мы готовы стать партнером региональной власти в решении проблем», – отмечал он.