«Всем переменам будет предшествовать тщательный аудит»И. о. ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров рассказал о первых планах на новом посту
В июне 2022 г. ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Владимир Мау был отправлен под домашний арест по обвинению в хищении средств вуза. Уже в октябре 2022 г. стало известно, что уголовное дело в отношении него закрыто. А 23 января 2023 г. премьер-министр Михаил Мишустин освободил Мау, руководившего РАНХиГС с 2002 г., от должности. Вместо него и. о. руководителя вуза стал проректор Алексей Комиссаров – директор Высшей школы госуправления РАНХиГС (так называемой «школы губернаторов») и гендиректор платформы «Россия – страна возможностей», под эгидой которой власти проводят кадровые конкурсы.
Новый руководитель академии ответил на несколько вопросов «Ведомостей» о том, что под его управлением ждет вуз, готовящий госчиновников.
– Почему произошла смена руководства РАНХиГС?
– Это связано с собственной просьбой Владимира Мау об освобождении его от должности в связи с состоянием здоровья. Для меня РАНХиГС – родной вуз. С 2001 по 2003 г. я учился в академии на программе MBA, с 2009 г. начал работать в качестве преподавателя курса предпринимательства в рамках программы МВА, основал бизнес-инкубатор академии, а в 2017 г. занял должность проректора – директора Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. Для меня вступление в должность и. о. ректора РАНХиГС при президенте – это большая честь и высокая ответственность. Я также продолжу работать в качестве гендиректора президентской платформы «Россия – страна возможностей».
– Какие задачи вы видите как ректор РАНХиГС? Что нуждается в изменениях, а что необходимо сохранить?
– Планирую взвешенно подходить ко всем переменам, обсуждая их с профессорско-преподавательским составом, попечительским и научным советами академии. Всем переменам будет предшествовать тщательный аудит, который мы проведем. Главным человеком в вузе всегда будет студент. Поэтому любые наши действия будут направлены на повышение уровня условий обучения и заинтересованности в учебных программах абитуриентами и действующими слушателями. Мы сохраним все ключевые наработки нашего университета, продолжим усиливать существующие программы и рассмотрим необходимость введения новых актуальных программ, отвечающих запросам как работодателей, так и самих обучающихся.
– Будет ли Мау предложена какая-то почетная должность – по аналогии с Ярославом Кузьминовым во ВШЭ?
– Владимир Александрович Мау был первым и бессменным ректором академии на протяжении более 20 лет. Он вместе с командой сделал академию крупнейшим вузом России и лидером отечественного бизнес-образования с 47 филиалами от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, более 4500 учебных программ, более 235 000 обучающихся ежегодно. Среди выпускников РАНХиГС – министры правительства России, главы регионов, президенты компаний и множество руководителей высшего уровня. Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить и преумножить это наследие, и я очень надеюсь, что Владимир Мау продолжит участие в жизни вуза в качестве эксперта. Вопрос с предложением должности мы обязательно обсудим с самим Владимиром Мау и будем исходить из его пожеланий.
– Как теперь будет развиваться ВШГУ? Кто будет отвечать за «школу губернаторов»?
– Сейчас ВШГУ обладает почетным статусом кузницы управленческих кадров, реализует большое количество образовательных программ для управленцев. С 2017 г. среди выпускников четырех потоков и слушателей пятого потока программы кадрового управленческого резерва 46 человек стали главами регионов России, трое – федеральными министрами, 34 человека – заместителями федеральных министров. На данный момент я продолжу курировать работу ВШГУ, а в дальнейшем решение о директоре будет принято.
– Что нового может появиться в РАНХиГС?
– Мы продолжим отвечать на запросы студентов, управленцев и государственных служащих, обучающихся в университете. Мы планируем приглашать ведущих преподавателей и улучшить позиции университета в отечественных и зарубежных образовательных рейтингах.
Наш основной вектор будет направлен на то, чтобы выпускники РАНХиГС были востребованы в государственном секторе и в бизнесе как на федеральном, так и на региональном уровнях. При этом важно, чтобы сами студенты были удовлетворены качеством обучения, а профессорско-преподавательский состав приходил на работу в вуз с радостью и вдохновением. Задач предстоит много, но уверен, мы справимся с ними.
– Как вуз будет взаимодействовать с правительством?
– На данный момент уже реализуется множество программ для подготовки и переподготовки управленческих кадров, в том числе программа Высшего резерва управленческих кадров, которую ВШГУ реализует по поручению правительства России. Администрация президента и правительство – наши ключевые заказчики. Я приглашаю органы власти, бизнес и общественные организации к партнерству и сотрудничеству для совместной работы по развитию эффективного кадрового резерва нашей страны.