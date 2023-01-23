«Всем переменам будет предшествовать тщательный аудит»

– Это связано с собственной просьбой Владимира Мау об освобождении его от должности в связи с состоянием здоровья. Для меня РАНХиГС – родной вуз. С 2001 по 2003 г. я учился в академии на программе MBA, с 2009 г. начал работать в качестве преподавателя курса предпринимательства в рамках программы МВА, основал бизнес-инкубатор академии, а в 2017 г. занял должность проректора – директора Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. Для меня вступление в должность и. о. ректора РАНХиГС при президенте – это большая честь и высокая ответственность. Я также продолжу работать в качестве гендиректора президентской платформы «Россия – страна возможностей».