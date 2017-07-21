Последнее заседание Госдумы
Депутаты ушли на каникулы до сентября
21 июля в Госдуме прошло последнее пленарное заседание весенней сессии. Фотография на память, в центре депутат Наталья Поклонская
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Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов
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Прощание с коллегами. Депутаты Владимир Железняк, Марина Мукабенова и Владимир Ресин
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Шпаргалка для депутата
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Депутат Евгений Ревенко фотографирует коллегу
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В центре депутат Владимир Железняк
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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая
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Последние новости весенней сессии
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Думский натюрморт
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Депутаты Наталья Поклонская и Антон Горелкин
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Эмоции последнего дня
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Опустевший зал заседаний
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Депутаты ушли на каникулы до сентября
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