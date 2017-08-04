Путин выпустил молодь омуля в Байкал
Мальков выращивают в садках и затем выпускают в озеро для восстановления популяции байкальского омуля
В Байкальском биосферном заповеднике президент Владимир Путин принял участие в церемонии выпуска молоди байкальского омуля в озеро
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Путин сначала выпустил несколько мальков в озеро с помощью сачка, а затем и остальных, потянув за специальный рычаг на крышке контейнера, сообщает «Интерфакс»
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Руководитель проекта, помогая президенту, заметил, что главное - не замочить обувь. Путин ответил, что с ботинками «как-нибудь разберемся»
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Мальков в Байкал выпускает «Рыбозавод Байкал» совместно с Байкальским филиалом «Главрыбвод» в рамках государственно-частного партнерства для восстановления и поддержания биоразнообразия ихтиофауны озера
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Молодь омуля была выращена в садках методом индустриального рыбоводства, отличающегося большей эффективностью, чем традиционное выращивание мальков в озерах и рыбопитомниках, отмечает «Интерфакс»
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