Власть

Путин выпустил молодь омуля в Байкал

Мальков выращивают в садках и затем выпускают в озеро для восстановления популяции байкальского омуля
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Pravilov
10:59 04.08.2017
На дне, случайно, амфоры не было? Упущение.
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