Черный август
Природные, техногенные и финансовые катастрофы последнего месяца лета
1991 Августовский путч (19-21 августа)
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1992 Начало грузино-абхазской войны (14 августа)
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1994 Крах финансовой пирамиды МММ (4 августа)
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1995 Обвал рынка межбанковских кредитов (24 августа)
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1996 Отряды боевиков атаковали (6 августа) и заняли Грозный, завершение Первой чеченской кампании
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1998 Правительство объявило дефолт (17 августа)
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1999 Вторжение боевиков в Дагестан, начало Второй чеченской кампании (7 августа)
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2000 Гибель подводной лодки «Курск» (12 августа)
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2002 Чеченские боевики сбили над Ханкалой тяжелый транспортный вертолет Ми-26, погибло более ста человек (19 августа)
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2003 В Баренцевом море затонула атомная подводная лодка К-159, погибли 9 человек (30 августа)
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2004 Взрывы самолётов Ту-154 и Ту-134 в Тульской и Ростовской областяx (24 августа)
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2005 В ДТП погиб губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов, его водитель и охранник (7 августа)
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2006 Авиакатастрофа рейса Анапа — Санкт-Петербург над Донецком, погибли 170 человек (22 августа)
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2007 Авария поезда «Невский экспресс» в результате подрыва рельсов (13 августа)
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2008 Вооружённый конфликт в Южной Осетии (7-12 августа)
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2009 Авария на Саяно-Шушенской ГЭС, погибли 75 человек (17 августа)
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2010 Аномальная жара, лесные пожары и смог в европейской части России
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2013 Наводнения на Дальнем Востоке
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