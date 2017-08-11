Прародителю МАКСа – 25 лет
Как выглядело первое авиашоу современной России
Ровно 25 лет назад в 1992 г. в подмосковном Жуковском прошла первая в современной России авиационная выставка «Мосаэрошоу-92». На переднем плане спортивно-пилотажный самолёт СУ-26
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Сейчас выставка носит имя МАКС и проводится раз в два года. На фото тяжелый транспортный самолет ВМ-Т «Атлант» с баком для ракеты «Энергия»
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Тогдашний вице-президент Александр Руцкой
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Дети изучают зенитно-ракетные комплексы «Бук»
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Дальнемагистральный пассажирский самолет ИЛ-96-300
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Вертолет огневой поддержки Ми-24
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Пролет вертолетов над аэродромом
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Зрители авиасалона
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