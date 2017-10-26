На Дубровке почтили память жертв «Норд-Оста»
15 лет назад произошел штурм театра, в котором погибли 130 заложников
В Москве почтили память жерт теракта в Театральном центре на Дубровке 15 лет назад. 23 октября 2002 г. во время показа мюзикла «Норд-Ост» в здание театра ворвались четыре десятка террористов. Боевики в течение трех дней удерживали в здании более 900 человек. Утром 26 октября был произведен штурм театра. Погибли 130 человек, в том числе 10 детей. На фото мемориал жертвам теракта на улице Мельникова
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С самого утра москвичи несут цветы к мемориалу, многие зажигают свечи
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Акция памяти трагедии в театре на Дубровке
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У Театрального центра собрались свидетели и очевидцы тех событий
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В 2011 г. Европейский суд по правам человека признал, что российские силовики допустили нарушения в ходе штурма, но само решение о штурме не нарушало права заложников
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Акция памяти жертв теракта на Дубровке
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