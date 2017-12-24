К Илье Яшину пришла полиция
Не найдя квартиру, где живет политик, полиция осталась ждать его у подъезда
24 декабря в 14:32 председатель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин сообщил, что к нему домой пришла полиция
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«У нас тут атмосфера немного накаляется. У подъезда моего дома полиция. Несколько сотрудников зашли внутрь», - написал Яшин в Twitter
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На 15.00 мск в Лермонтовском сквере в Москве было запланировано собрание Яшина с гражданами. Депутат хотел провести праздничное мероприятие «День свободных выборов», но в связи с вмешательством полиции решил изменить формат на собрание граждан
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Полиция сначала зашла в одну из квартир, но потом оказалось, что политик там не живет
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Не найдя квартиру, где живет Яшин, полиция осталась ждать его у подъезда
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После того как Яшин вышел из своего дома на улицу, к нему подошла сотрудница полиции и зачитала ему предостережение прокуратуры о недопустимости нарушения закона
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После этого политик продолжил путь к Лермонтовскому скверу, сообщает «Дождь»
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