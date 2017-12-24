Политика
Галерея
Безопасность и право

К Илье Яшину пришла полиция

Не найдя квартиру, где живет политик, полиция осталась ждать его у подъезда
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото