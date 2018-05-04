Как прошла репетиция воздушной части парада Победы
Над Москвой пролетели вертолеты, истребители и бомбардировщики
В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы на Красной площади. В прошлом году воздушную часть парада было решено отменить из-за неблагоприятных погодных условий 9 мая. На фото: «тактическое крыло» в составе самолетов Су-34, Су-35С, Су-30СМ и Су-27
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Истребители-бомбардировщики Су-34
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Тяжелый транспортный вертолет Ми-26 и многоцелевые вертолеты Ми-8
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Штурмовики Су-25 БМ
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Штурмовики Су-25
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Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы «Русские Витязи» и МиГ-29 пилотажной группы «Стрижи»
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Многоцелевые вертолеты Ми-8
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