Как прошла репетиция воздушной части парада Победы

Над Москвой пролетели вертолеты, истребители и бомбардировщики
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