Как прошел митинг «За свободную Россию без репрессий и произвола»
В митинге оппозиции, по данным МВД, приняли участие около 1700 человек
На проспекте Академика Сахарова в Москве прошел митинг «За свободную Россию без репрессий и произвола»
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В митинге оппозиции на проспекте Академика Сахарова приняли участие около 1700 человек, говорится в сообщении МВД. Организаторы митинга оценили число участников в 2500, передает «Дождь»
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Участники акции выступали против «произвола силовых структур», преследования политических оппонентов власти, против уголовных дел за репосты, против широкого толкования понятия «экстремизм» и массовых задержаний активистов
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