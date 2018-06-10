Политика / Демократия

Как прошел митинг «За свободную Россию без репрессий и произвола»

В митинге оппозиции, по данным МВД, приняли участие около 1700 человек
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