Лавров считает Трампа и Ле Пен реалистами, а не популистами

Министр иностранных дел Сергей Лавров не согласен с мнением, что президент США Дональд Трамп и лидер «Национального фронта», кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен – маргиналы. Как передает «Интерфакс», он заявил это в Военной академии Генштаба Вооруженных сил России.

«Я бы не называл ни Дональда Трампа, ни Марин Ле Пен маргиналами хотя бы потому, что они полностью встроены в те принципы, которые лежат в основе функционирования американского государства и французского государства», – сказал министр. Он напомнил, что Ле Пен – депутат Европарламента, а Трамп – законно избранный глава государства.

«И я бы не называл их полулистами, слово "популисты" имеет негативный оттенок. Я бы назвал их реалистами, если хотите, или антиглобалистами», – добавил Лавров.