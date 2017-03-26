Роскомнадзор объяснил рассылку писем в СМИ об акции на Тверской

Роскомнадзор не вмешивался в редакционную политику СМИ, только адресно обратился к некоторым изданиям, которые оказывали информационную поддержку организаторам несанкционированной акции в центре Москвы, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский. Он напомнил, что «проведение несанкционированного митинга является прямым нарушением закона и создает угрозу общественной безопасности». «В связи с этим вчера мы обратились с адресной просьбой к ряду СМИ, которые оказывали информационную поддержку организаторам несанкционированного массового мероприятия», - сказал он.

Журналистов Роскомнадзор попросил придерживаться принципа объективности и проинформировать аудиторию об официальной позиции, в том числе о противозаконном статусе данного массового мероприятия. «Ни о каком вмешательстве в редакционную политику СМИ речи быть не может», - заверил чиновник.

Руководитель предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков получил письмо от Роскомнадзора, в котором ведомство потребовало предупредить читателей его блога о незаконности мероприятия, сообщило ранее «Эхо Москвы». По сведениям радиостанции, такие же письма получили некоторые другие оппозиционеры, а также некоторые СМИ.