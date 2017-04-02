Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Российский президент Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии, сообщается на сайте Кремля.

В поздравительной телеграмме Путин подчеркнул востребованность Союзного государства и высоко оценил результаты интеграционного сотрудничества.

«Президент России также отметил, что накопленный опыт совместной работы помогает находить оптимальные решения любых, даже самых сложных вопросов», — говорится в сообщении Кремля.