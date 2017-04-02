Министр внутренних дел Украины задекларировал доходы

Украинский министр внутренних дел Арсен Аваков подал электронную декларацию о своем имуществе и доходах за 2016 г., в которой указал коллекции картин, книг, монет, оружия, вина, а также две компании, зарегистрированные на Кипре.

В документе также говорится, что Аваков владеет 100% капитала в итальянской компании Avitalia s.r.l. стоимостью 8,8 млн гривен, 99,99% капитала в ООО «Трастовая компания Авакова» (в стадии ликвидации) стоимостью 205 000 гривен (еще 0,01% этой компании — у сына Авакова Александра).

Кроме того, в собственности Авакова находятся две квартиры в Харькове площадью 657,9 и 70,90 кв. м (совместно с супругой), квартира в Чугуеве площадью 55,4 кв. м, а также земельный участок в Харьковской области площадью 1200 кв. м.

Доходы министра в 2016 г. складывались из зарплаты размере 466 000 гривен, а также из погашения стоимости казначейских военных обязательств в сумме 20 000 гривен и погашения купонов по ним (2800 гривен). Жена Инна Авакова в 2016 г. получила 289 000 гривен зарплаты и 13 000 гривен от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

Аваков имеет счета в «Укрэксимбанке» (626 000 гривен), «Ощадбанке» ($175 000, 338 000 гривен), а также 200 000 гривен в виде активов в драгоценных металлах, 15 000 гривен, $12 800, 65 000 евро, 870 британских фунтов, 3000 канадских долларов, 96 000 японских иен наличными.

Ранее о своих доходах за 2016 г. отчитался лидер партии «Народный фронт», бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Он задекларировал более $1 млн, 4 млн гривен на счетах в банках, $475 000, 300 000 гривен наличными, а также коллекции картин, монет, книг и права на торговую марку «Арсеній», сообщает телеканал «112 Украина».

Действующий премьер-министр Украины Владимир Гройсман задекларировал 15 млн гривен за 2016 г.