Станции «Сенная площадь» и «Достоевская» в Петербурге закрыли на вход и выход

Станцию петербургского метро «Сенная площадь» вновь закрыли во вторник, около вестибюля станции находится десяток машин пожарной, медицинской служб, разминирования.

Как сообщили «Интерфаксу» в ГУ МЧС по Петербургу, поступил анонимный звонок о минировании. Информацию проверяют.

Пресс-служба метрополитена сообщила, что станция закрыта на вход и выход для осмотра группой ОМОНа и кинологами по анонимному звонку о заминировании в 11.21. Поезда следуют без остановки.

По данным Петербургского метрополитена, в 12.06 закрыта также на вход и выход станция «Достоевская», поезда следуют без остановки. Переход со станции «Достоевская» на станцию «Владимирская» тоже закрыт.

3 апреля в 14.40 в петербургском метро на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. Следственный комитет расценивает произошедшее как теракт, но проверяет и другие версии. По последним данным, жертвами взрыва стали 14 человек, 11 человек погибли на месте происшествия и трое скончались от травм, не совместимых с жизнью. В стационарах города находятся 49 пострадавших, 13 человек уже отпущены домой.