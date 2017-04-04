Киргизская спецслужба назвала имя возможного исполнителя теракта в Петербурге

В Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии назвали имя возможного исполнителя теракта в метро Санкт-Петербурга.

По словам собеседника «Интерфакса», по предварительным данным, возможным исполнителем теракта «является уроженец города Ош, ныне гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения».

Источник в силовых структурах юга Киргизии заявил «Интерфаксу», что «по ориентировкам ГКНБ соответствующие структуры в Оше проверяют всю информацию, связанную с возможным исполнителем теракта в Санкт-Петербурге. В адресном бюро выясняют все сведения, связанные с ним: национальность, место проживания, когда выехал из Киргизии в Россию, родственные связи».

Официальный представитель ГКНБ Рахат Сулайманов ранее подтвердил «Интерфаксу», что вероятным исполнителем теракта в метро Петербурга является уроженец Киргизии.

3 апреля в 14.40 в петербургском метро на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. В ночь на 4 апреля министр здравоохранения Вероника Скворцова заявляла о 45 пострадавших и 11 погибших. Следственный комитет расценивает произошедшее как теракт, но проверяет и другие версии.