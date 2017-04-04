Порошенко считает «провокацией» участие Самойловой в «Евровидении»

Украинский президент Петр Порошенко дал оценку решению Службы безопасности Украины, запретивший на три года въезд на территорию страны российской исполнительнице Юлии Самойловой. По его словам, решение Москвы отправить именно эту девушку для выступления на «Евровидении-2017» – «преднамеренный вызов», провокация.

«Я счастлив, что благодаря эффективным действиям украинской власти этой провокации удалось избежать», - передает слова украинского лидера телеканал «112 Украина».

«Украина абсолютно четко и последовательно стоит на позициях относительно непризнания незаконной аннексии Крыма. Посещение Крыма допускается только через административную границу с Херсонской областью. Другой способ является нарушением законодательства Украины, которое влечет за собой санкции», - отметил Порошенко.

По его словам, такая позиция Украины по вопросу посещения Крыма известна российской стороне.

Украинская власть не поддалась на провокацию, считает президент.

По его словам, было предложено несколько вариантов решения проблемы. «Эти предложения исходили со стороны Еuropean broadcasting union, начиная от организации трансляции и участия через видеотрансляцию соответствующего участника "Евровидения" и заканчивая заменой участника», - пояснил Порошенко. Он считает, что российскую сторону интересует не столько участие в «Евровидении», сколько провокация.