Минтруд назвал самые востребованные профессии в России

Министерство труда составило список наиболее востребованных профессий в текущем году в России. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минтруда.

В настоящий момент работодатели разыскивают специалистов высшей квалификации в сфере науки, техники и в гуманитарных областях. В частности, речь идет о работниках промышленности, строительства, транспорта, а также юристах, научных сотрудниках и врачах.

Вместе с тем со сложностями при поиске работы в этом году могут столкнуться профессионалы в бизнес-сфере, администраторы, руководители и служащие, занятые подготовкой документации.

При этом в Минтруда отметили, что предпосылок для роста безработицы на текущий год нет. Сейчас ее уровень составляет 5,6% от уровня экономически активного населения. До конца года, считает ведомство, этот показатель не превысит 5,9%.